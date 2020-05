Modern - melodisch - hart

Vieles, was recht unerwartet kommt, macht bei genauerem Blick viel Spaß. So auch im Falle von DEVILSBRIDGE, einer fünfköpfigen Combo aus dem schweizerischen Thurgau, die uns heuer mit einer wirklich schmucken EP heimsucht. Auf "Endless Restless" gibt es guten, knackigen Metal – mal im Alternative-Bereich, mal mit hochmelodischem Einschlag, immer recht zeitgemäß, druckvoll und alles andere als laienhaft dargeboten.



Sechs Tracks umfasst hier meine erste Berührung mit DEVILSBRIDGE, eine Band, auf deren full-length-Scheibchen man sich definitiv freuen darf. Denn der vorliegende Appetizer hat es in sich: Metallisches Riffing, knackige Refrains, Hooks und Rhythmen, die hängenbleiben, sowie Melodien, die das doch harte Ganze bestens auflockern. Dank dezentem Schwenk in den Death- sowie Power Metal – Growls und Geschwindigkeit sei Dank – wird das sechsteilige Abenteuer auch zu keiner Zeit langweilig.



Kurzweiligkeit sowie Spielfreude sind große Pluspunkte auf "Endless Restless". Als Beispiele hierfür fungieren der wütende Opener '555', das wuchtige 'Captain Devil', aber auch melodischere Passagen wie 'Fire Free', ein bestens gelungener Ohrwurm, die nicht nur als Anspieltipps fungieren, sondern auch künftig so manche DEVILSBRIDGE-Party ordentlich in Wallungen bringen könnten.



Hier braut sich hoffentlich Großes zusammen. Die fünf Schweizer versuchen erst gar nicht, sich in einer Schublade wohlzufühlen, sondern schauen mutig und zielstrebig über den Genre-Tellerrand hinaus. Herausgekommen ist eine kurzweilige, angenehm forsche und frische Duftmarke, die es nun gilt, auch in voller Länge gleichermaßen druckvoll den Leuten unter die Nase zu reiben.