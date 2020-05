Gute-Laune-Rock für den Alltag

Kurzweilig, rockig-poppig und voller guter Ideen – "Analog" geht gut ins Ohr, bringt ein paar schmucke Gassenhauer mit und hinterlässt ein rundum positives Gefühl sowie gute Laune, die auch noch Stunden später anhält. Zugegeben, das Erfolgsrezept von DEY HARD ist weder sonderlich innovativ noch einzigartig, doch diese Mischung aus gezügeltem aber lautem Punkrock, poppigen Refrains, die eine durch und durch lebensfrohe Grundhaltung haben, sowie gewisser Leichtfüßigkeit und Unbeschwertheit scheint genau das zu sein, womit man dem momentan durch das Corona-Virus tristen und einengenden Alltag zumindest ein Stück weit entfliehen kann.

Dabei steckt hinter DEY HARD kein Unbekannter: Sebastian Dey könnte einigen von euch vom Vorentscheid zum Eurovision Song Contest bekannt sein. Zugegeben, das ist nun auch schon acht Jahre her, doch in all der Zeit hat Dey definitiv nicht geruht. Nach einigen Solo-Experimenten und anderen Kooperationen gründete er gemeinsam mit Schlagzeuger Max Kupke eben jene Band, die mir mit ihrem Debütalbum ein bisschen Alltagsfreude zurückschenkt.

Mal wird es auf "Analog" etwas wilder, lauter und rockiger ('Der Sonne hinterher', 'Der Moment', 'Pariz'), mal pflegen die Herrschaften auch entspanntere Töne ('Chill ma' dein Leben'), ohne jedoch den Ernst der Sache außer Acht zu lassen ('Marie', 'Der letzte Bus'). Nein, "Analog" erstickt den tristen Alltagstrott nicht im Keim, macht ihn aber etwas erträglicher und sorgt darüber hinaus dafür, dass man auch mal mit einem Lächeln zur Arbeit fährt, wenn eine halbe Stunde zuvor schon der verhasste Wecker auch die süßesten Träume verpuffen ließ.

Hier und da fehlt zwar noch ein wenig Feinschliff, und für sich genommen zünden auch – speziell dem Ende hin – nicht alle Songs gleichermaßen. Dabei ist man aufgrund der doch poppigeren Ausrichtung ja empfänglicher für diese Art der Musik. Doch betrachtet man "Analog" in Gänze, hat man den passenden Soundtrack für eine Wiedersehensfeier mit den Liebsten, einem Grillfest mit den Besten oder ein paar entspannte Stunden mit sich selbst schon parat.