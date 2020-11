Lightning To The Nations 2020

Ein Geben und Nehmen.

Der Name DIAMOND HEAD wird aufgrund der 'Am I Evil?'- und 'Helpless'-Thematik wohl immer mit METALLICA in Verbindung bleiben. Doch im Falle der NWoBHM-Recken ist das eher als Segen gemeint, bekamen nach den Cover-Versionen doch auch Alben wie jüngst "The Coffin Train" und eben das "Lightning To The Nations"-Debüt zumindest etwas mehr Aufmerksamkeit – zum Teil im Nachgang. Und um den DIAMOND HEAD-Erstlingsschlag auch gebührend zu feiern, gibt es anlässlich des 40-jährigen Jubiläums auch ein schmuckes Re-Release mit durchaus gelungenen Boni.

Schauen wir zunächst auf das weiße Album, das nur für den deutschen Markt den Titel "Lightning To The Nations" bekam. Grundsätzlich gehen die ursprünglich sieben Tracks runter wie Öl und wurden sträflich stets etwas stiefmütterlich behandelt. Bei einer einst doch etwas drucklosen Produktion und jenen Veröffentlichungen, die die NWoBHM in dieser Zeit sonst zu bieten hatte, kann solch ein Fauxpas jedoch passieren. Nichtsdestotrotz gehören die Songs – ob vorliegend als neueingespielte Tracks oder in ihrer ursprünglichen Fassung – zum Einmaleins des Heavy Metals: 'The Prince' sowie das vielleicht etwas zu lang geratene 'Sucking My Love' sollte wie eben die durch METALLICA bereits bekannten Songs eigentlich jeder kennen und auf der Luftgitarre mitspielen können.

Und da der Ursprungs-Release ein längst vergriffene Rarität ist, entpuppt sich eine Neueinspielung der gesamten Platte als äußerst gelungene Idee seitens Brian Tatlers, dem noch einzig verbliebenden Bandmitglied von einst. Und dank eines modernen Sounds, des gut passenden Gesangs Andersens sowie den insgesamt vier Coverversionen hat "Lightning To The Nations 2020" einen durchaus großen Mehrwert.

So wurden auch METALLICAs 'No Remorse' ebenso sinnvoll gewählt wie auch gut in Szene gesetzt wie 'Sinner' von JUDAS PRIEST oder den Hardrock-Klassikern 'Immigrant Song' und 'Rat Bat Blue'. Selbst die LED ZEPPELIN- und DEEP PURPLE-Hommagen fügen sich bestens dem übrigen Material ein und zeigen sehr stilvoll, wie kurz der Weg der NWoBHM vom britischen Hardrock der 1970er Jahre war. "Lightning To The Nation 2020" ist eine Zeitreise der etwas anderen, aber charmanten Art und gehört somit nicht nur aufgrund seiner weitreichenden Historie in jede noch so gut sortierte Plattensammlung. Daran führt kein Weg vorbei.