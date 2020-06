Auf Krawall gebürstet

In Ulm, um Ulm und um Ulm herum, da scheppert es gewaltig. Grund dafür sind die beiden Rumpelkumpel B. und Tommi, die gemeinsam unter dem Banner DIGEST! dem Death-Metal-Underground einmal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. "Hard To Digest", die erste offizielle Duftmarke der beiden, beinhaltet zwar nur knapp 14 Minuten aufgeteilt auf vier Tracks, doch die EP hat es ziemlich faustdick hinter den Ohren.

Hier dürfen speziell GOREFEST-, ENTOMBED-, BENEDICTION- und PUNGENT STENCH-Fans die Lauscher spitzen, denn mit einer ordentlichen Prise Old-School der Marke BOLT THROWER und einigen Crustcore-Elementen wie bei DISORDER und DEVIATED INSTINCT ballert die Viertelstunde auf Teufel komm' raus ziemlich coole und derbe Töne aus den Boxen.

"Hard To Digest" geht ziemlich gut ab: 'Die With A Tube In The Head' hat trotz oder gerade aufgrund des Punk-Einschlags unfassbar Härte intus und stürmt an vorderster Front, wohingegen die folgende Bandhymne ein wenig mehr durch die Gegend rotzt und 'Swollen Rotten Perception' den inneren Ein-Mann-Circlepit initiiert. Abgerundet wird die EP mit 'Infested With Greed', einem waschechten Energiebündel, das das Niveau der Vorgänger locker halten kann.

Schon erstaunlich, welchen Death-Metal-Overkill zwei Ulmer hier an den Tag legen. "Hard To Digest" ist schon mal ein mehr als ordentlicher Startschuss für künftige Taten, die hoffentlich zum einen nicht allzu lange auf sich warten lassen und zum anderen den guten Eindruck der Erstlingsabrissbirne bestätigen. Wir werden sehen.