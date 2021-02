Evil Or Divine: Live In New York City (Re-Release)

Eine lohnenswerte Wiederveröffentlichung.

2002 war die Welt noch in Ordnung. Ronnie James DIO tourt mit seiner "Killing The Dragon"-Besetzung um die Welt und nimmt das Konzert im legendären Roseland Ballroom (u.a. hier entstanden: DREAM THEATERs "Live Scenes From New York") für die Konserve auf. Wo man bei vielen Bands die Frage in den Raum stellen würde, ob diese denn auch auf genau jener Tour gut drauf war oder ob sich das Live-Album nicht lohnt, ist DIO hier natürlich eine Ausnahme. Mir fällt jedenfalls kein Live-Album ein, das eine durchwachsene Performance aufweisen würde. Demzufolge ist "Evil Or Divine - Live In New York City" erst einmal ein guter Kauf für alle, die dieses Zeitdokument noch nicht in der Sammlung haben, hier aber komplett werden wollen. Die ursprüngliche Auflage aus dem Jahr 2005 ist zwar noch gut erhältlich, doch der Re-Release macht trotzdem Sinn.

Zunächst zur musikalischen Seite: Eigentlich bestand die Setlist aus 17 Songs, das hörenswerte Schlagzeugsolo von Simon Wright und 'Lord Of The Last Day' (von "Magica") waren leider zu viel für die Spielzeit einer einzigen CD. Diesen Umstand verbessert die Neuauflage und macht aus der Geschichte ein 2-CD-Set. Ob man den Split einiger Songs und den dazugehörigen Applaus jetzt unbedingt als separate Tracks führen muss, sei einmal dahingestellt. Die ebenfalls erscheinende Vinyl-Auflage ist natürlich auch mit allen 17 dokumentierten Songs ausgestattet und anstatt die übrig gebliebene Vinyl-Seite leer zu lassen, sind noch vier reguläre Songs aus DIOs Katalog enthalten. Ich persönlich würde nach dem Zugabenblock mit 'Rainbow In The Dark' und 'We Rock' nicht mehr aufstehen, um die Platte für 'This Is Your Life', 'Fever Dreams', 'Push' und 'The Eyes' wenden. Übrigens: Die klangliche Bearbeitung (traut sich eigentlich noch jemand, ein Album ohne Remaster-Sticker wieder zu veröffentlichen?) tut dem Material übrigens gut. Hier wurde nicht zu Tode komprimiert, sondern tendenziell mehr herausgeholt als 2005.

Optisch ist diese Version eine klare Verbesserung zum durchschnittlichen Cover-Artwork der 2005er Auflage. Wer sich für das 3er Vinyl entscheidet, wird mit einem 3D-Druck belohnt, den es nur hier gibt. Und so ein Triple-Gatefold sieht dann doch auch ganz nett aus.

Klare Kaufempfehlung für DIO-Sammler, Besitzer der Erstauflage greifen am besten zur 12"-Variante.