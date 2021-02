Ein Live-Klassiker im besten Gewand.

Tourneen zu Klassikern des Katalogs sind keine Erfindung der Neuzeit, was anhand von DIOs Meisterwerk "Holy Diver" (1983) ein Glücksgriff ist. 2005 war der beste Metal-Sänger aller Zeiten zum letzten Mal unter dem DIO-Banner auf großer Tour und spendierte den damaligen Zuschauern die volle Breitseite "Holy Diver" mitsamt einer Reihe von weiteren Klassikern aus seinem Werk. SABBATHs 'Heaven And Hell' ist natürlich obligatorisch, hingegen 'Sign Of The Southern Cross' hört man nicht auf jeder Live-Konserve.



Wie auch bei der zweiten aktuellen Neu-Veröffentlichung "Evil Or Divine - Live In New York City" bietet diese Auflage das vollständige Konzert, inklusive Schlagzeug- und Gitarrensolo. Das jetzt als "komplette Live Show Erfahrung als ob man selbst bei dem Konzert ist" zu vermarkten, finde ich etwas frech, erfreulich ist der ununterbrochene Flow dennoch. Zusammengestückelte Live-Alben braucht ja an sich niemand, oder?



Auch hier gefällt mir das neue Artwork tatsächlich etwas besser als die ursprüngliche Version. auf einen 3D-Druck wie bei der "Evil Or Divine" wurde hier allerdings verzichtet. Insofern bleiben unter dem Strich leichte klangliche Verbesserungen, zwei Instrumental-Soli mehr und ein hübsches Artwork für die Kaufempfehlung übrig. Doch eigentlich ist die Sache von Anfang an klar gewesen: Kann man denn zu viel von "Holy Diver" im Regal stehen haben? Ich denke nicht.