Reformiert endlich zum Ruhm?

Seit über zwanzig Jahren kämpft DIVIDED MULTITUDE aus dem norwegischen Brekstad gegen die Mühlen der Musikindustrie. Trotz steter Veröffentlichungen, "Faceless Aggressor" ist schon das siebte Album, gelang es der Band nie, wirklich Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So kannte ich die geteilte Masse beispielsweise bisher überhaupt nicht. Vier Jahre nach dem letzten selbstbetitelten Album hat sich DIVIDED MULTITUDE nun reformiert. Und vielleicht gelingt nun der Durchbruch?



Denn mit Jan Thore Grefstad (SAINT DAEMON, HIGHLAND GLORY) haben sich die Norweger einen versierten Mann neu ans Mikrofon geholt. Der bisherige Sänger Sindre Antonsen ist allerdings weiterhin von der Partie und steuert neben manchen unterstützenden Gesangsparts eine zweite Gitarre bei. Da ich das bisherige Schaffen DIVIDED MULTITUDEs nicht kenne, kann ich nicht groß auf die dadurch entstandenen Veränderungen eingehen und lasse den diskographischen Vergleich lieber bleiben.



Auf "Faceless Aggressor" jedenfalls steht alles im Zeichen des progressiven Power Metals. Man darf hier gern an Genregrößen wie SYMPHONY X denken, denen DIVIDED MULTITUDE in nichts nachsteht. Nach einigen Durchläufen des neuen Albums finde ich kaum einen Schwachpunkt. Nein, ganz im Gegenteil - denn neben dem Erwartbaren findet sich auch so eine willkommene Abwechslung wie das ALANIS MORISETTE-Cover 'Uninvited' auf dem Rundling, das den Sound plötzlich in Richtung geniale QUEENSRYCHE verschiebt. Direkt daran schließt mit 'Prosperity Divine (The Machine Of Mammon)' der wohl heftigste Song des Albums an, der sich an frühe COMMUNIC anzulehnen scheint. Ein schönes Wechselbad der Gefühle.



Besonders zu loben ist außerdem der Mega-Ohrwurm 'Counterparts' - ein Lied für die Jahresbestenliste, sowie das Schlussepos 'Psalm Of A Soldier', bei dem Gary Wehrkamp (SHADO GALLERY) und Ida Haukland von TRIOSPHERE mitgewirkt haben. Lyrisch teilweise etwas sehr pathetisch, aber die musikalische Klasse gleicht das locker wieder aus. Da außerdem auch die Jacob-Hansen-Produktion über jeden Zweifel erhaben ist, kann ich DIVIDED MULTITUDEs "Faceless Aggressor" nur empfehlen. Dieses Album werdet ihr häufiger auflegen, versprochen.