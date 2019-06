Mehr Griechen-Metal? Ja, bitte!

Seit nunmehr acht Jahren sind fünf Griechen an den Instrumenten von DIVINER unterwegs und legen vier Jahre nach ihrem Debüt nun mit "Realms Of Time" nach. 2015 konnte "Fallen Empires" schon mancherorts für Begeisterung sorgen und nachdem man sich 2017 wegen persönlicher Differenzen von Gitarrist Thimios Kirkos getrennt hat, hofft man, Anno 2019 - vertärkt um Gitarrist Kostas Fitos - neue Erfolge einfahren zu können.

Und dies sei der Band vergönnt, denn auf dem Album liefert sie einen guten Song nach dem anderen ab. Der Opener 'Against The Grain' besticht durch schnelle Gitarren, tolles Songwriting und - ebenso wie alle anderen Titel - durch die knackige und kraftvolle Produktion. Großes Hit-Potential haben der beste Song auf dieser Platte ('Heaven Falls') und die Single 'The Earth, The Moon, The Sun', denen Sänger Yiannis Papanikolaou mit seiner kraftvollen Stimme, die mich persönlich an ICED EARTHs Stu Block erinnert, eine ordentliche Portion Power verleiht. Das Bündel der handwerklich durchweg tollen Nummern wird durch den abschließenden Track 'Stargate' zusammengeschnürt: Nach einem ruhigeren einleitenden Teil mit akustischen Gitarren wird anschließend das ganze Können noch einmal in einen erstklassigen Heavy-Metal-Song geworfen. Da verzeiht man der Band auch die Hintergrundchöre, die in 'The Voice From Within' wohl ebenjene innere Stimme verdeutlichen sollen.

Dieser jüngste Sprössling der Athener ist ein Muss für jeden Freund klassischen europäischen Heavy Metals und dürfte DIVINER nach meinem Dafürhalten ruhig einen größeren Fleck neben Bands wie beispielsweise FIREWIND auf der Metal-Landkarte bescheren. Ein sehr gutes Album, das in ein paar Jahren hoffentlich durch ein weiteres - vielleicht etwas mutigeres und abwechslungsreicheres - nochmals getoppt werden wird.