Lächeln auf den Lippen

Das sympathische Multitalent und an den Instrumenten scheinbar Alleskönner FERDY DOERNBERG ist mit einem neuen, unheimlich vielseitigen Album am Start, das uns sämtliche Bereiche aufzeigt, in denen sich der Bad Hersfelder, den wir auch von seinen jahrelangen Arbeiten bei AXEL RUDI PELL, ROUGH SILK oder MATT GONZO ROEHR kennen und mögen, deutlich hörbar sehr wohlfühlt. Dreht und wendet es, wie ihr wollt, aber nicht nur aufgrund seiner Bandzugehörigkeiten ist dieser Musiker aus der Rock- und Metalwelt nicht mehr hinwegzudenken. Und das unterstreicht auch "Before The Sun Goes Down".



Denn bevor die Sonne wirklich untergeht, sollte man sich das neue, akustische Abenteuer von FERDY DOERNBERG anhören und sich an all den lebensbejahenden, schönen Momenten auf dieser Platte erfreuen. Und von denen gibt es bei einer mehr als üppigen Spielzeit von über 70 Minuten en masse. Doch hierbei schafft er es, dass es zu keiner Sekunde auch nur annähernd in die Langeweile abdriftet, denn die Songs sind allesamt spannend, haben Tiefgang, strotzen vor Abwechslung und Hingabe. Und als Sänger macht der gute Herr auch noch eine mehr als anständige Figur.



Und gemeinsam mit zahlreichen, befreundeten Musikern hat er ein Album auf der Habenseite, dessen stilistisch roter Faden grob in den entspannten, sehr zugänglichen American Rock einzuordnen wäre. Ihr wisst schon, genau dieser Rock, den man am besten mit Sonnenbrille auf der Nase, auf den Highways dieser Welt und mit seinen liebsten Freunden im Schlepptau genießen kann. Bevor die Sonne also untergeht, geht sie mit dieser Scheibe noch einmal auf.



Viel Akustikgitarre, ein wenig Akkordeon und Trompete hier, sehr viel Leidenschaft und dieses gewisse Maß an Schwerelosigkeit dort – Songs wie das Titelstück, 'Living Happily Ever After In The Grey Zone' sowie 'Roaddog' und die Gunter-Gabriel-Hommage 'It Takes A Whole Lotta Country Songs To Heal This Broken Heart' sind einerseits zwar cool wie eine Hundeschnauze, andererseits erwärmen sie jedoch auch mit jedem einzelnen Ton die Landschaft dank kräftiger Sonnenstrahlen. Es sind jene Strahlen, die nicht nur über 19 Songs den schweren Alltag ein wenig vergessen lassen, sondern auch die finsteren Zeiten des weitgehend kontaktlosen, kalten und daher recht tristen Herbsts ein wenig erträglicher, freundlicher gestalten.



"Before The Sun Goes Down" geht locker flockig durch die Lautsprecher in die Ohrmuscheln, nisten sich dank vieler Harmonien, Melodien und Ohrwürmer tief ein und gehen anschließend mit dieser muckeligen Ich-lieg-sonntags-eingemümmelt-auf-der-Couch-während-es-draußen-stürmt-Attitüde direkt ins Herz. Ein tolles Album hat FERDY DOERNBERG hier am Start, anders kann man es gar nicht sagen.