Zweideutig eindeutig

Retro steht nach wie vor hoch im Kurs. Die Erfahrung musste auch THE DOGHUNTERS aus dem schönen Rheinland machen. Der stark psychedelisch angehauchte Blues- und Indie-Rock der Kölner hätte in den 1970er Jahren Bäume (oder zumindest kleinere Pflänzchen) versetzen können, macht aber auch knapp ein halbes Jahrhundert später keine schlechtere Figur. Authentisch ist das allemal, was uns das "Splitter Phaser Naked"-Album zu bieten hat. Entsprechend anzüglich aber für damalige Verhältnisse so natürlich, wie es auch eigentlich sein sollte, hat das Kölner Quintett auch optisch ihr Debüt gestaltet.

Und wie vermischt sich der damalige Westcoast-Rock-Charme mit der Kölner Attitüde von THE DOGHUNTERS? Zumindest in Sachen Songwriting kann man dem Fünfer keine Vorwürfe machen, denn anstatt den alten, verstaubten Psychedelic-Sound nur lieblos herunterzubeten, wird dieser mit modernen Melodien, knackigem Equalizer und vielen Deja-vus versehen. Die Zeitreisen mögen beginnen; die Trips genießen mit "Splitter Phaser Naked" einen durchaus passenden Soundtrack auf den Highways dieser und der damaligen Welt. Voraussetzung ist, dass die Sonne scheint, denn das THE DOGHUNTERS-Debüt ist darauf konzipiert, bei schönstem Sommerwetter genossen zu werden. Denn nur dann entfalten das beginnende 'The On Going Story Of Rodrigo Amazonas Jah Experience', das härter rockende 'Peanut Butter Way' oder auch 'Make It Happen (Love Ain‘t In Vain)' und 'Garden Of Eden' ihre volle Wirkung. Die Melodien jedenfalls sind hervorragend und gehen fabelhaft ins Ohr.

Den Sinn und Zweck erfüllt das Debüt aus dem Hause THE DOGHUNTERS also mit Bravour, auch wenn die stark nostalgische Retro-Herangehensweise an die Rockklänge des 21. Jahrhunderts nicht die neuste Methode ist, Erinnerungen zu wecken und in diesen zu schwelgen. Wer die Platte darüber hinaus noch als 300g-Vinyl-Ausgabe im Gatefold-Cover abgreifen kann, wird "Splitter Phaser Naked" zwar nicht unterwegs hören, aber dafür das volle Retro-Feeling genießen können.