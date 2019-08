Es riecht nach Wucht.

Während die Landsleute der SUICIDAL ANGELS jüngst ein wirklich formidables Geschoss rausgehauen haben, hat auch DOMINATION INC. nicht gelangweilt in der Nase gebohrt, sondern vier Jahre nach dem erstaunlich guten Debüt ein nicht minder tolles Nachfolgealbum eingetütet. Mit "Memoir 414" machen die Jungspunde genau dort weiter, wo die Reise im August 2015 mit "Infants Of Thrash" begann. Die Erfahrungen, die sie auf den Bühnen dieser Welt im Vorprogramm von beispielsweise ANNIHILATOR, SEPULTURA oder KREATOR gewonnen haben, spielt ihnen dabei auch in die Karten.

Die Karatzas-Brüder und Co. zeigen gleich von Beginn an, um was es ihnen auf "Memoir 414" geht: Leidenschaft und Feuer. Die heissen Temperaturen Südosteuropas bannt das griechische Quintett wunderbar auf Scheibe und lässt mit messerscharfem Riffing, einer ordentlichen Portion Geschwindigkeit und dieser frischen Unbekümmertheit, mit denen die Großen der Szene vor 30, 35 Jahren auftrumpfen konnten.

Und nun – unter der Fittiche von SPV/Steamhammer und mit einem druckvollen, aber dennoch erdigen Sound versehen – bekommt DOMINATION INC. endlich jene Aufmerksamkeit, die die Band verdient. Die bereits im Vorfeld veröffentlichten Rundumschläge 'The Eye' und vor allem das wuchtige 'The Sickening' stehen repräsentativ für die gesamte Platte.

Auch wenn ich noch nicht weiß, was "Memoir 414" genau zu bedeuten hat, und mir das Artwork nicht zur Gänze zusagt, so ist es doch vor allem das Innenleben, was mich fesselt. Riff-Attacken wie beim 'Cutting Edge'-Opener und 'Dehumanized' glänzen hierbei genauso wie leicht melodische Augenblicke wie in 'Day VIII – Deus' Ignorance' oder auch das überaus gelungene MOTÖRHEAD-Cover 'Love Me Forever'. Hierbei setzen Theodores Vocals und stellenweise die Gang-Shouts die Kirsche auf den Thrash-Eisbecher und verfeinern die einzelnen Songs entscheidend.

Kinder, "Memoir 414" macht gehörigen Spaß und sorgt für kurzweiliges Vergnügen für den Thrash-Metal-Maniac von Welt. Es lohnt sich also auch den, Untergrund ein wenig durchzuforsten, nur um dann auf Bands wie DOMINCATION INC. zu stoßen. Der Band steht, wenn sie mit derart viel Leidenschaft, Feuer und Ehrgeiz am Ball bleibt, eine verheißungsvolle Zukunft auf den großen Bühnen dieser Welt bevor. Ich kann es kaum erwarten, die fünf Burschen in Aktion zu sehen.