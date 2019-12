Wer ist dieser Nelson und warum ist er doppelt?

Uiuiui, das ist wohl "progressive" Musik, zu der es einen besonderen Draht braucht, ansonsten kommt man mit diesem skurrilen Mix aus elektronischen Beats, seltsamen Geräuschen, Klangkollagen und gehauchtem Sprechgesang wohl nicht klar. Und ich gebe zu, mich lässt dieses Klanggemisch, das manchmal nur schwer als Musik bezeichnet werden kann, teils ratlos, teils genervt zurück. Deshalb nur kurz etwas zu den Fakten: Der Name DOUBLE NELSON kommt vermutlich aus dem Cricket, hier handelt es sich aber um ein Künstler-Duo - vermutlich ein Paar - aus Frankreich. DOUBLE NELSON ist tatsächlich schon seit Mitte/Ende der 80er aktiv und "Erreur 89450" markiert das mittlerweile neunte Album. Und das ist ein Album, das es mir ungemein schwer macht, ein Ohr in diese Musik zu bekommen. Zumindest kann man sich noch ein wenig an den stoischen künstlichen Beats entlang hangeln, ansonsten zeichnet die Band mir mit ihren schrägen, seltsam unharmonischen Quietsch-Tönen deutlich mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen ins Gesicht. Dabei kann ich mir Schrägie-Zeug an sich immer mal wieder gerne geben. Das hier geht aber ehrlich gesagt gar nicht.