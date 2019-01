Erster Bewerber für das "Album des Jahres"!

So viele musikalische Glanzlichter 2018 geboten hat, so genial geht's auch im neuen Jahr weiter. Neben Genialitäten wie den neuen Scheiben von SOILWORK und SOEN sticht vor allem "Ethic Of Radical Finitude", der neue Output der deutschen Edel-Blackies DOWNFALL OF GAIA hervor. Nein, die sechs Songs einschließlich des ohrenschmeichelnden Intros stechen nicht nur hervor, sondern sind jetzt schon eine vielversprechende Bewerbung für das Album des Jahres.

Sorgten die Vier bereits mit dem Vorgänger "Atrophy" für ungebremste Euphorie, gehen sie mit Silberling Nummer fünf noch einen großen Schritt weiter und kratzen ganz klar am oberen Ende unserer Bewertungsskala. Es ist die große Weite in den sechs Titeln, die einen packt, sofern man Willens ist, sich darauf einzulassen. Schließt man die Augen, sieht man karge Winterlandschaften - der perfekte Soundtrack zu diesem Rekordwinter. Große Riffs, große Melodien, große Performance, großes Kino!

Das äußerst treffend betitelte 'Seduced By' führt den Hörer mit atmosphärisch-flächigen Pad-Sounds und einer verhallten cleanen Gitarre in Versuchung und in 'The Grotesque Illusion Of Being', dem ersten "richtigen" Song auf "Ethic Of Radical Finitude", zieht DOWNFALL OF GAIA gleich alle Register. Eingangs wird nicht stumpf durchgebolzt, sondern Drummer Michael dosiert hier Black-Metal-Blasts mit groovigen Patterns gekonnt und songdienlich. Die Gitarren zaubern mächtige Riffs und Melodien und die verzweifelten, kraftvollen Vocals von Dominik und Anton setzen diesem Ohrenschmeichler die Krone auf. Ein tolles Break in der Songmitte zum Durchschnaufen? Definitiv nicht, denn DOWNFALL OF GAIA versteht es, auch die ruhigen Parts mit viel Feinheiten spannend zu gestalten, die man eben nur erfährt, wenn man sich dieser intensiven Reise voll und ganz hingibt.

'We Pursue The Serpent Of Time' fängt mit einem coolen, sich steigernden Schlagzeug-Part an, ehe die restlichen Drei mit einsteigen dürfen. Auch hier überzeugt das Quartett mit spannendem und raffiniertem Songwriting, die Gitarren verzaubern erneut mit Melodien und Harmonien zum Dahinschmelzen. Den Gesang teilen sich die beiden Shouter hier im übrigen mit Nikita Kamprad von DER WEG EINER FREIHEIT.

"Ethic Of Radical Finitude" ist eine spannende, große Reise mit sechs Etappen, die man immer und immer wieder neu durchlaufen möchte, egal, wie erschöpft man am Ziel angekommen ist.