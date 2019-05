Down Below

Dunkle Visionen von Neu Drontheim.

DRONTHEIM kommt aus welchem Land? Na klar, Norwegen! (Neu) Drontheim war eine vom Deutschen Reich geplante Großstadt in der Nähe von Trondheim, wo ein gigantischer Marinehafen entstehen, und in der vornehmlich Deutsche leben sollten. Drontheim war zudem als die Hauptstadt eines kommenden germanisierten Skandinaviens vorgesehen. Tja, was wäre wenn...?

Genau in dieser dunklen Parallelwelt bewegt sich DRONTHEIM, ein Projekt einiger semi-bekannter Norge-Mucker unter dem Zepter von ATROX/MANES-Gitarrist Eivind -viNd- Fjøseide. Meistens werden weit ausladende, düstere Klangbilder projiziert, die mich immer mal wieder an die Mitte der 90er angesagte Goth/Industrial/Metal-Mixtur erinnert - zelebriert von PARADISE LOST ("One Second"), TIAMAT ("Wildhoney") oder passagenweise zumindest MOONSPELL oder SAMAEL. Leider aber erreicht DRONTHEIM nur phasenweise die Qualität der benannten Bands.

'Dark Passage' ist ein schöner, eingängiger Dunkelwesten-Hit, der auch gut zur entsprechenden PARADISE LOST-Phase passen würde, aber schon 'Deadlight' dümpelt ein wenig dahin. Und danach wird es auch mal ganz seltsam. In 'Ship Of Fools' hört man ein- und ausgefadete Marschrhythmen, über die sich eine prägnante Bassline spinnt. Ist das für sich noch ganz cool, so sind die verzerrten Vocals und folgenden alptraumhaften Psychedelic-Passagen nur noch verstörend. Je nach Laune finde ich das aber auch wieder ziemlich originell. Alle anderen Songs haben auch immer wieder ihre Momente und ich würde ihnen ihren künstlerischen Anspruch niemals absprechen. Mir ist DRONTHEIM aber auf Dauer zu depressiv, träge und verregnet, und ich bin zudem froh, dass die Nazis in Europa nicht das Sagen haben - was hoffentlich so bleibt.