Aus Schweden - oder etwa nicht?

Ich gebe es zu, der Bandname hat mich irgendwie gereizt. DROPS OF HEART klingt so ganz anders als das, was man mit hartem Metal in Verbindung bringen möchte. Und doch steckt hinter diesem Namen eine ziemlich gute Band, die hier ihr zweites Album vorlegt.

Als ich "Stargazers" zum ersten Mal hörte, ohne vorher die Informationen aus dem Promotext zu lesen, war mir eine Sache klar: Dies konnte nur eine schwedische Band sein, die würdigen Nachfolger von IN FLAMES oder DARK TRANQUILLITY. Selbstbewusst und souverän präsentiert DROPS OF HEART nämlich einen modernen melodischen Death Metal, der durchaus an manchen Stellen den Vergleich zu den genannten Größen Stand halten kann.

Umso größer die Verwunderung, dass es sich bei DROPS OF HEART um eine russische Truppe handelt, die 2008 von jungen und ambitionierten Musikern gegründet wurde. Das erste Album erschien 2014, nun steht also das Zweitwerk "Stargazers" an. Es wäre dieser Band durchaus zu wünschen, dass sie über die Grenzen Russlands heraus ihren Bekanntheitsgrad steigern können. Denn wenn man in der Lage ist, einen Song wie 'Knot' aus dem Ärmel zu schütteln, der in exakt sechs Minuten alles liefert, was der Fan dieses Genres sich nur wünschen kann, dann kann man nur den Hut ziehen. Mit feinen Piano-Intro ausgestattet, entwickelt sich ein Feuerwerk, welches auch vor Blastbeat- Einschüben nicht halt macht und über die komplette Distanz einen ausgezeichneten Spannungsbogen aufrecht halten kann. Für 'Starlight' holte man sich Björn Strid von SOILWORK ins Boot, das passt wie die berühmte Faust auf das Auge.

Klar ist diese Art von Musik nicht mehr ganz zeitgemäß, aber das ist mir in diesem Falle ziemlich egal. Auch wenn jetzt nicht alle Songs auf einem absolut hohem Niveau daher kommen, so macht "Stargazers" insgesamt gesehen doch eine Menge Freude. DROPS OF HEART überzeugt durch Spielfreude und größtenteils guten Songs, dazu liefert man eine wuchtige und dem Stil angemessen fette Produktion.