Blues-Rocker zwischen den Polen.

Auf seinem siebten offiziellen Album zeigt sich DUDLEY TAFT janusköpfig - einerseits seine zarte, fast verletzliche Ader, andererseits jenen feisten Blues-Rocker, als den man ihn längst auf der ganzen Welt wahrnimmt. Vielleicht auch deshalb allerdings, weil der bärtige Cowboy "Simple Life" größtenteils auf Reisen geschrieben hat, wirkt es bis zu einem gewissen Grad wie ein Song gewordenes Tagebuch mit dementsprechenden Stimmungsschwankungen.



Abgesehen von der mehr oder weniger ausgewogenen Mischung aus rockigen Selbstläufern für die nächsten Konzerte und auf Rührung des Publikums gebürsteten Balladen, die der Mann aus Cincinnati zur Diskussion stellt, glänzt er auch mit einer beseelten Neuinterpretation von Warren Hayes' Schleicher 'If Heartaches Were Nickels', der schon auf dem 2016er Tour-Mitschnitt "Live In Europe" zu hören war und für die aktuelle Langrille im Studio aufgenommen wurde. Unterstützt von Angehörigen seines gut geölten Live-Teams und Gast Walfredo Reyes Jr. (SANTANA u.v.m.), der sich für sieben Nummern die Drumsticks von Stammmitglied Chris Ellison reichen ließ, hat TAFT sämtliche Tracks einmal mehr zu Hause mit Equipment eingespielt, das aus dem Besitz des legendären Peter Frampton stammt.



Der explosionsartige Opener 'Give Me A Song' steht nicht unbedingt stellvertreten für den gesamten Rest, aber seine Aufbruchsstimmung dominiert das weitere Geschehen zweifelsohne, ohne dass es allzu vorhersehbar würde - im Gegenteil: Das auf straighten Riffs beruhende Titelstück verblüfft beispielsweise zwischendurch mit Proto-Prog-verdächtigen Schlenkern à la BUDGIE oder RUSH auf ihren ersten paar Alben, wohingegen 'Bombs Away' Funk-Einflüsse geltend macht und das harmonisch ausgesprochen liebevoll aufgezogene 'Never Fade' beinahe als BEATLES-Tribut durchgeht.



Ergo zeichnet sich "Simple Life" auch durch Pop-Sensibilität aus, die der Blues-typischen Selbstverliebtheit insbesondere bezüglich Solos keineswegs zuwiderläuft. TUFT ist in diesem Zusammenhang eben nicht nur Gitarrist, sondern auch Komponist und Sänger mit Message, weshalb er den Spagat zwischen halsbrecherischen Eskapaden und feinfühligen Melodien hervorragend beherrscht. Was das betrifft, wirkt er auf "Simple Life" häufiger denn je wie ein muskulös aufgepumpter JIMI HENDRIX, dem die Luft bis zum Ende nicht ausgeht



Wer sich als Unbedarfter einen schnellen wie umfassenden Eindruck von ihm verschaffen möchte, beginnt beim bissigen 'In Your Way', geht zu dem bittersüßen Doppel aus 'Don't Let Them Get Away' sowie der Liebeshymne 'Shine' über ehe er sich die beiden Kracher 'Pouring Down' und 'Back To You' zu Gemüte führt.