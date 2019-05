Fliegende Autos und Kolonien auf dem Mars.

Diese Kombination aus staubtrockenen Stoner-Riffs und HAWKWINDigem Space-Gewaber ist manchmal ganz sexy. Aber irgendwie total unnorwegisch. Von daher kommt nämlich dieses junge Trio, das sich musikalisch aber gänzlich in der Rockhistorie verortet. Das müssen nicht zwangsläuftig die 60er/70er sein, auch 90er-Bands wie MONSTER MAGNET, QUEENS OF THE STONE AGE oder gar die neumodiscchen AMPLIFIER fallen mir da ein. Merkmal von DUNE SEA ist der stark verfremdete Gesang, aber so muss das eben klingen, wenn man über fliegende Autos und Kolonien auf dem Mars singt ('Future').



Ich bin sicher, Käpt'n Kirk hätte sich auch DUNE SEA reingezogen, bevor er seine nächste Schlacht gegen die Klingonen schlagen würde. Spock hingegen fände die Band auf Dauer zu banal und würde eventuell zu Recht feststellen, dass sich einige Songs schon sehr ähneln. Scotty's Albtraum wäre sicher der 'Astrodelic Breakdown', den Pille eigentlich nur mit 'Pentobarbital and Ethanol' behandeln könnte. Schlafmittel und Booze? Keine gute Kombi.



Ihr seht schon, wo es hier lang geht. Für Genrefreaks ist "Dune Sea" sicher ein Träumchen, mir bisweilen aber zu uniform und stiltreu. Den Hörspaß hatte ich aber.