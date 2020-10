Ist das noch Black Metal?

Ja, ist es. Ich habe auch gar nicht zu entscheiden, wo genau die Grenzen dieses Genres verlaufen. Fakt ist: Auch auf Album Nummer drei bedient sich das Solo-Projekt aus dem UK an allerlei schwarzmetallischen Stilelementen. Dabei fährt man allerdings nicht mehr ganz so konsequent die SUMMONING-Schiene wie in der Vergangenheit. Stattdessen fallen einem eher Namen wie GALLOWBRAID, AGALLOCH, CROM DUBH oder WINTERFYLLETH als Referenz ein. Es wird also folkiger und melodischer, fast möchte man sagen, lieblicher. Mit fiesem, rasendem Black Metal hat das Ganze, um die Eingangsfrage aufzugreifen, nur mehr wenig zu tun. Immer wieder gibt es lange, klar gesungene Passagen im Midtempo, unterlegt von manchmal melancholischen, manchmal beinahe fröhlichen Folk-Melodien.

Insofern passt es gut zum zugrundeliegenden Inhalt, nämlich der Geschichte von Arwen und Aragorn aus dem Tolkien-Universum, die ja atmosphärisch auch zwischen pathetischer Liebesdichtung und durchaus tragischer Erzählung über Verlust, Tod und Reue pendelt.

Die angesprochene Zielgruppe besteht also wohl nicht aus grimmen Schwarzmetallern, sondern eher aus Tolkien-Fans, aus Melodie-Fanatikern und Menschen, die am liebsten vor allen Genrebezeichnungen ein "atmospheric" stehen hätten. Denn das Keyboard ist auf "Elvenstar" quasi omnipräsent. Dass darüber hinaus aber die Gitarren und die extern eingespielten Drums nicht völlig zugekleistert werden, kann und muss man DWARROWDELF als Qualitätsmerkmal gutschreiben.

Ebenso wie die bereits erwähnten, gelegentlichen Black-Metal-Schlenker, die durchdacht eingesetzt werden. Und schließlich sind es die tollen Melodien und Hymnen, die den Wert dieses Albums ausmachen. Keine Musik für die breite Masse, auch keine für den harten Untergrund. Aber: Musik für Liebhaber. Es ist Tom O'Dell hoch anzurechnen, dass er nicht kalkuliert für irgendeinen antizipierten Markt komponiert, sondern, davon ist auszugehen, in erster Linie für sich selbst. Die Freude für diese Art der Musik, für die Detailverliebtheit und für den Eskapismus ist jede Sekunde zu spüren. Und das hat in der Metal-Welt mit Sicherheit auch seinen Platz! Die Wertung ist also auch nur für Leute gedacht, die sich hier angesprochen fühlen. Alle anderen werden wohl den ein oder anderen Punkt abziehen müssen.