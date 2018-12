Aus der lokalen Szene in die bundesweite Aufmerksamkeit!

Der Name DYSTOPOLIS sagt mir schon einige Jahre etwas. Dabei habe ich mir die Jungs nie vorher angehört. Aber der Name begegnete einem in der kleinen und überschaubaren Bremer Metal-Szene des Öfteren. Und oftmals hörte ich von Bekannten, wie gut die Jungs seien. Daher musste ich die Gelegenheit nutzen, dass mit "V.EN.O.M." ein neues Album veröffentlicht wird, um mir endlich ein eigenes Bild machen zu können.

Beworben wird "V.EN.O.M." als eine Mischung aus BLIND GUARDIAN, ICED EARTH und NEVERMORE. Ganz schöne Hausnummern. Aber: Zwei der drei Vergleiche sind zu keiner Zeit von der Hand zu weisen. Auch wenn ich NEVERMORE nicht wirklich heraushöre, sind die beiden anderen genannten Bands stets präsent. Die Gitarrenarbeit erinnert tatsächlich sehr an Jon Schaffer und seine Mannen. Die Ähnlichkeiten zu Hansi Kürsch und Co. sind in den Refrains zu finden. Diese sind so einprägsam und bombastisch, wie man sie bei den blinden Wächtern beispielsweise auf "Nightfall In Middle Earth" findet. Also ganz groß. Allen voran sei hier der Song 'Lords Of Sand' genannt, der von vorne bis hinten perfekt ist und einen bombastischen Mitsing-Refrain bietet.

Garniert werden die Songs dann auch noch von der fantastischen Stimme von Fronter Andreas Müller, die von seiner Power und Rauheit an Chris Boltendahl erinnert (jedoch ohne die hohen Screams des Grabschauflers) und DYSTOPOLIS zu etwas Besonderem macht.

Ich kann DYSTOPOLIS nur zu "V.EN.O.M." gratulieren. Den Bremern ist ein starkes Album gelungen, das mit genanntem 'Lords Of Sand' einen wirklichen Hit hat und jedem Fan melodischen Power Metals überzeugen dürfte.