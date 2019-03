Der Anfang ist gemacht!

O(h)rakel, ein cleveres Wortspiel für eine neue Power-Metal-Band, die sich hier aus dem Boden Lippstadts emporhebt. Doch die EARACLE-Jungs sind keine ungeübte Truppe, musizieren sie doch schon seit rund acht Jahren fleißig im Untergrund herum. Dennoch hat es verhältnismäßig lange gedauert – wohl durch verschiedene Besetzungswechsel – bis nun endlich mit "Rise Of Colossus" das Debütalbum in den Startlöchern steht.



Zu hören gibt es melodiebewussten, aber auch einigermaßen knackigen Power Metal, wie er von ICED EARTH, NEVERMORE oder auch JAG PANZER öfter serviert wird. Mit kleinen Parallelen in die einheimische Szene – hier würde ich BRAINSTORM, GAMMA RAY und MOB RULES erwähnen – sowie einigen Ohrwürmern der Marke 'Colossus' und 'Northern Sky' lassen sie aufhorchen: Die Melodien gehen gut ins Ohr, die Produktion ist mehr als ordentlich, es gibt typisch episches, vor Kraft, Inbrunst und Stereotypen nur strotzendes Artwork und die Band ist gut aufeinander abgestimmt.



"Rise Of Colossus" ist ein gutes Erstlingswerk einer ambitionierten, talentierten Band, die jüngst auch mit 'Wings Of Grace' einen Videoclip und zum Song 'Master And Servant' ein cooles Lyric-Video veröffentlicht hat und dadurch weiter an ihrem Bekanntheitsrad dreht. Natürlich zünden nicht alle Lieder wie die genannten und speziell zum Ende hin geht EARACLE ein wenig die Luft aus, doch für den Anfang machen die Lippstädter dennoch einen ordentlichen bis guten Eindruck und vor allem Appetit auf mehr.