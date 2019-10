Der vierte Kaufrausch.

Die Kollegen vom ECLIPSED-Magazin haben es wieder getan: Teil 4 der "Rock"-Reihe steht in den Bücherregalen und bietet Musikfans einen umfassenden Einblick in das Werk von zwanzig weiteren Künstlern aus der großen Welt der Rockmusik. Dabei kommen nicht nur die großen Künstler wie JUDAS PRIEST, PAUL MCCARTNEY oder WHITESNAKE auf den Seziertisch, sondern auch kommerzielle Randerscheinungen wie AMON DÜÜL II oder GONG. Der Begriff der Rockmusik wird also erneut mit sehr unterschiedlichem Leben gefüllt, was den Interessentenkreis für das Nachschlagewerk wieder sehr groß macht.

Der Mehrwert des 304 Seiten starken Buches liegt in der Übersichtlichkeit: Wie wir es von den Vorgängerwerken kennen, wird jedem Künstler ein einleitender Text und eine Fakten-Box gewidmet. Mit einem Ranking der Veröffentlichungen lässt sich schnell überschauen, wo man die Entdeckungsreise zu einem unbekannten Bands wohl starten könnte. Dass man nicht mit jeder Kategorisierung von "Kaufrausch" bis zu "Fehlkauf" einverstanden ist, liegt in der Natur der Sache. Die Beschreibungen der Alben bzw. Live-Veröffentlichungen mit wichtigen Infos und einem Pressespiegel macht dann Recherchen und Schmökern gleichermaßen zum Vergnügen.

Für Fans der Horizonterweiterung außerdem eine nettes Feature: Die Einordnung in den musikhistorischen Kontext. Für alle Künstler gibt es eine Übersicht der musikalischen Wurzeln, artverwandter Bands bzw. musikalischer Erben. Die dazugehörigen Alben-Empfehlungen können da gerne mal in Gänze auf dem Einkaufszettel landen. Und wenn es sich anbietet, wird die Schaffensübersicht auch um weitere Texte ergänzt. So beispielsweise bei JEFF BECK, dessen Kooperationen und Gastauftritten eine ganze Seite gewidmet ist. Teils großformatige Bilder runden den superben Eindruck optisch ab und lassen das Buch leichter durchblättern als eine herkömmliche Enzyklopädie.

Für Teil 4 von "Rock: Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check" gilt eine uneingeschränkte Kaufempfehlung - wie auch für die anderen Bände. Im deutschsprachigen Raum wird man derzeit keine besser aufbereitete, musikalisch scheuklappenfreie und tiefgehende Literatur finden.

- 304 Seiten - Hardcover, Schutzumschlag

- Format 29,7 cm x 24 cm

- Preis 32,95 EUR

- überall im Handel erhältlich