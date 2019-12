Ein echtes Multi-Talent dieser Alessandro Del Vecchio!

Alessandro Del Vecchio hat sich in den letzten anderthalb Dekaden einen wirklich guten Ruf erspielen können. Kein Wunder eigentlich, war der 40-jährige Multi-Instrumentalist aus der Lombardei doch an zig Frontiers-Veröffentlichungen beteiligt. Vor allem als Produzent ist der Kerl längst ein ganz großer seiner Zunft, doch auch als Keyboarder und Gitarrist schätzt man dort seine Kooperationsbereitschaft und seinen Einsatz. Noch nicht ganz so renommiert ist Alessandro dagegen als Songwriter, dabei hat er sich auch in diesem Sektor gehörig weiterentwickelt und wird von vielen seiner Label-Kollegen geschätzt. Deen Castronovo etwa ist bekennender Fan des Italieners, nicht zuletzt durch seine Beiträge zum kommenden REVOLUTION SAINTS-Album.

Durch all diese Tätigkeiten und Beteiligungen ist jedoch seine eigentliche Band EDGE OF FOREVER leider ein wenig untergegangen. Dabei gab es sowohl für "Feeding The Fire", als auch für "Let The Demon Rock’n’Roll" und "Another Paradise" durchaus positives Feedback zu vermelden. Für Alessandro waren diese drei, zwischen 2004 und 2010 aufgenommenen Scheiben jedenfalls der Grundstein für seine Karriere, schließlich wurde bald nach der dritten Scheibe Serafino Perugino auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn für Frontiers Music.

Zwar fehlte ihm genau deshalb in weiterer Folge die Zeit EDGE OF FOREVER mit ähnlicher Hingabe zu betreiben, wie das zu Beginn der Karriere der Fall war, die fast zehnjährige Wartezeit auf "Native Soul" hat sich für seine Fans aber definitiv gelohnt. Zusammen mit den Kollegen Aldo Lonobile (guit., SECRET SPHERE) und Nik Mazzucconi (bass, LABYRINTH) sowie mit der Unterstützung von HARDLINE-Drummer Marco Di Salvia hat Alessandro vor kurzer Zeit das vierte Album der Band startklar gemacht. Er selbst ist an den Keyboards und als Sänger zu hören und hat sich zudem um das lyrische Konzept der Scheibe gekümmert. Dieses wirkt auf den ersten Eindruck hin zwar ein wenig abgehoben esoterisch, basiert aber lediglich auf Alessandros tiefgründiger Spiritualität und hat sehr viel von seinen persönlichen Gefühlen und Einstellungen zu Themen wie dem Glauben und seiner Liebe zu unserem Planeten als Hintergrund. Verpackt sind seine Gedanken und Emotionen in fein arrangierte, elegant vorgetragene Tracks, die allesamt grob zwischen Melodic und Hard Rock zu verorten sind.

Immer wieder lässt die Formation aber auch ein Faible für melodischen Heavy Metal bemerken, allen voran Aldo weiß sein Arbeitsgerät im Stil der großen Meister erschallen und versteht es auch mit markanten Soli zu beeindrucken. Wie nicht anders zu erwarten, versteht es das Quartett auch blendend entsprechende Hooks ('Promised Land', 'Wash Away My Sins') und einprägsame Refrains in die Nummern zu integrieren, weshalb nicht nur eingeschworene Fans des Italieners an "Native Soul" ihre Freude haben sollten.