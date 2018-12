Polarisierend wie eh und je, aber musikalisch weitestgehend überzeugend!

Bekanntermaßen sind die zwischengeschalteten EPs aus dem Hause EISREGEN meist Kollektionen von seltsamen Eigengewächsen, die auf den regulären Platten der Ostdeutschen keinen Platz hätten finden können. Erstaunlicherweise hat die Band diesmal jedoch ausschließlich starkes Material zusammengetragen und den Fans somit auch qualitativ in kurzer Zeit mal die volle Ladung kredenzt - ungewöhnlich wenn man sich mal etwas näher mit der Diskografie der Eigenbrödler aus Thüringen beschäftigt.

Die Band geht auf "Satan liebt dich" (der plakative Titel sollte kein Indiz dafür sein, dass der eigenwillige Humor der Band sich auch auf den Sound überträgt) nämlich direkt in die Vollen und präsentiert mit dem rasanten 'Fahlmondmörder', dem bärenstarken PUNGENT STENCH-Cover 'For God Your Soul' und dem von Martin Schirenc höchstpersönlich eingebrüllten 'Mein Eichensarg' endlich wieder jenen Extremstoff, für den EISREGEN seinerzeit bekannt geworden ist. Die Songs sind melodisch, sie sind aggressiv, und gelegentlich bringen sie auch wieder das Black-Metal-Riffing aus alten Tagen mit, das man zwischenzeitlich wirklich vermisst hatte.

Über den Rest könnte man sicherlich streiten, muss es aber nicht, weil auch hier das Niveau gewahrt wird, ohne dass man wieder diskutieren müsste, ob die eigenwilligen Projekte der Band mehr sein könnten als nur pure Provokation. Der Titelsong mag noch Geschmackssache sein, und die Zusammenstellung von indizierter Ware in '13 russische Krebsschweine' ist auch nicht ganz unverfänglich, aber mit 'Onkel Fritze' respktive 'Menschenmetzger Fritz' stehen zwei richtig gute Nummern auf Abruf bereit, die ohnehin schon starke Ware dieser neuen EP mit den erhofften Extremen zu füllen. Denn genau so, wie EISREGEN sich hier präsentiert, hat man die Truppe einst lieben (oder hassen) gelernt.

Insofern ist "Satan liebt dich" ein polarisierender Release, der aber nicht wirklich stillos ist. Im Gegenteil: Derart überzeugende EPs kann man im großen Katalog der Herrschaften aus Tambach-Dietharz mit der Lupe suchen! Endlich mal wieder cooler Stoff!