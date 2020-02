Diese Band würde Ozzy sicher gut finden!

Schwedens Quelle für neue coole Bands wird wohl nie versiegen. Meine neueste Entdeckung ist ELDEN. Ja, ein Bandname, der so schwedisch klingt wie es nur geht! Und die Musik?

Nun, die geht mir sofort ins Blut. Ein satter, fuzziger Gitarrensound, schwere und trotzdem melodische Riffs und ein Sänger, dessen Stimme nah an Ozzy Osbourne heran kommt - das sind Zutaten, die lasse ich mir mit Freude gefallen. Klar ist das eine Stilrichtung, die momentan sehr gerne gespielt wird, von ORCHID, VINTAGE CARAVAN, THE SWORD und vielen mehr, aber ELDEN macht das irgendwie smart und bleibt insgesamt sehr eigen. Die größte Stärke ist, dass mir die Melodien, insbesondere die Refrains sehr gut ins Ohr gehen. Zudem wirkt die Band ein wenig wilder und instrumental furioser als einige ihrer Kollegen, was tatsächlich über die gesamte Distanz des Album Spannung und Spaß generiert. Ich glaube, live würde ich bei Songs wie 'Sail & Savour' oder 'Anubis' ziemlich abgehen. Und während 'Fossilized' gut und gerne auf "Ozzmosis" stehen könnte - auch wenn der Klang bei ELDEN natürlich ein anderer ist -, ist 'Creature Follows' eine wild-thrashige Krawall-Orgie mit bombastischem Ende. Für genügend Abwechslung ist also auch gesorgt. Ich strecke beide Daumen nach oben für ELDEN!