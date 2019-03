Entschleunigung und Melancholie

Nachdenklich, verträumt und irgendwie wunderschön: Den Melodieteppich, den die Musiker von ELDER BROTHER auf ihrem aktuellen Silberling auslegen, sorgt für einen sanften Gang, für viele kleine Highlight-Momente, aber auch für eine gewisse Melancholie, die in diesem Fall aber nicht vor Schwermut und Traurigkeit überläuft, sondern als Grundstimmung auch etwas Bewegendes in sich trägt, dass eher hoffnungsvoll und weniger introvertiert klingt.

"Stay Inside" ist eine Demonstration kunstvoller Popsongs, die sich trotz der steten Eingängigkeit des Materials nicht auf die Mainstream-Schiene wagt. Dies würde auch dem lyrischen Content völlig widersprechen, der von vielen Eindrücken gefärbt ist, die Frontmann Dan Rose bei einem Trip in seine einstige Heimatstadt Cape Cod gemacht hat, die heute als einer der größten Umschlagplätze für Heroin und andere Opiate gilt. Der Sänger stellt einen Kontrast zwischen der eigentlichen Leichtigkeit des Seins und der bedrückenden Abhängigkeit von zerstörerischen Substanzen her, berichtet von den manchmal auch befremdlichen Erfahrungen seiner Reise, ist aber stets bemüht, auch eine hoffnungsvolle Note einzubringen, auch wenn sie manchmal nur als kleines Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist.

So treiben die Songs voran, immerzu melodisch, voller feiner Harmonien, sicherlich auch mit einer Menge Pathos getränkt, doch auch das auf einem absolut erträglichen Level. Der Independent-Charakter bleibt erhalten, und auch wenn die eine oder andere Nummer durchaus auch im Radio funktionieren würde, schielt ELDER BROTHER nicht auf die große Masse, sondern ist in erster Linie der eigenen Vision treu, die hier mit Leidenschaft und Herzblut in den Ring geworfen wird. Am Ende des Tages ist "Stay Inside" sicherlich eine Pop-Scheibe mit entsprechend glattem Sound, doch zur gleichen Zeit ist dieses Album eine wunderbare Form der Entschleunigung mit vielen nachdenklichen Augenblicken. Kurzum: Mir gefällt's, und zwar richtig gut!