Da ging wohl ein Traum in Erfüllung?

Mit einem Orchester zu spielen, ist sicher der Traum vieler Musiker. Die italienischen Symphoniker ELEGY OF MADNESS hatten am 24. Januar 2020 diese großartige Möglichkeit. Wenn ich das richtig verstehe, war dieses Event durch das heimische Kulturamt gesponsert. Wir hören ELEGY OF MADNESS live zusammen mit dem ebenfalls lokalen Giovane Orchestra Jonica unter der Regie von Fabio Orlando.



Klar, dass man so etwas für die Nachwelt dokumentieren möchte, und so gibt nun eine DVD. Mir liegen zwar nur die Audiodateien vor, das offizielle Video zu 'Apnoea' gibt aber einen guten Eindruck davon, was geboten wird: Das übliche Bild nämlich, eine dichtgepackte Bühne voller konzentrierter Orchestermusikanten und dazwischen ein paar sporadisch headbangende Langhaarige. Im Zentrum steht die schön herausputzte Frontdame Anja Irullo, die meines Erachtens einen tadellosen Job macht. Gemeinhin stelle ich fest, daß mein Respekt vor der Truppe durch diese Live-Scheibe gewachsen ist, denn mit einer solch souveränen Live-Performance ist man sicher mit den ganz Großen in einer Reihe. Viele Songs stammen vom aktuellen Album "Invisible World" und wirken auf mich in diesem Klangkleid attraktiver. Klar, die üblichen verdächtigen Referenzen (EPICA, NIGHTWISH, VISIONS OF ATLANTIS,...) wird man durch dieses Live-Album nicht los und meine Kritik, dass den Italienern in ihren Kompositionen das gewisse Quäntchen Eigensinn fehlt, bleibt bestehen. Die musikalische Darbietung und die Professionalität allerdings verdienen Respekt. Wenn es wieder geht, würde ich auf jeden Fall mal ein ELEGY OF MADNESS-Konzert besuchen.

https://www.youtube.com/watch?v=3nhGpKCGQZ4