Schwarze Tradition.

Sie kommen aus Portugal, ihre Texte sind katalanisch gehalten, ihr Sound ist aber höchst britischer Natur. Und da haben sich die Jungs von ELS FOCS NEGRES auch keine geringere Referenz herausgepickt als Herrn Cronos und seine Black-Metal-Urväter von VENOM. Und so ist das portugiesische Schwarzmetall stark NWoBHMiger Natur, kommt angenehm räudig und kratzig und die Speed-Metal-Anteile können sich auch hören lassen.

Natürlich ist bei ELS FOCS NEGRES auch ein kräftiger Schwung an MIDNIGHT- und MOTÖRHEAD-Einflüssen vertreten und dennoch hat ihr selbstbetiteltes Debüt etwas charmant Eigenes an sich. Und eine gewisse TANK-Parallele kommt nicht nur aufgrund des abschließenden 'Turn Your Head Around'-Covers auf. Ob es zudem an den Texten oder dem Festhalten am Sound der guten, alten Schule zusammenhängt, ich weiß es nicht. Fest steht, dass "Els Focs Negres" ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Black'n'Speed-Metal-Werk ist, das auch ruhig mehrmals am Abend die Runden drehen kann.

Angefangen beim coolen 'Focs Negres'-Opener über das munter um sich knüppelnden 'Tenebres - Nostra Senyora de Montserrat', meinem persönlichen Leckerbissen 'Metal No Mercy' bis hin zum superben 'Flux Malèfic'/'Turn Your Head Around'-Doppelhammerabschluss, macht die Platte also durch die Bank weg gute Laune. Ein bisschen Platz nach oben haben die fünf Traditionsmetaller im schwarzen Anstrich zwar noch, aber für ein Erstlingswerk kann sich "Els Focs Negres" definitiv hören lassen.