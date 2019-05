Auf ein Neues!

Zwei Jahre nach dem Tag der Abrechnung kehrt guter, alter Power Metal zurück in Form von rastlosen Seelen. Wer jetzt an irgendwelche Metaphern denkt, dem sei lediglich gesagt, dass EMERALD aus der wunderschönen Schweiz mit neuem Material am Start ist und genau das fabriziert, was bei den letzten sieben Anläufen eigentlich schon sehr gut funktioniert hat. Doch anstatt sich Mal für Mal zu wiederholen, geben sich Fronter Mace Mitchell angriffslustig und versuchen ihren Sound stetig weiterzuentwickeln. So ist auch der neuste Appetithappen "Restless Souls" wieder ein Stück weit energischer und in sich stimmiger geworden als es im Frühjahr 2017 noch "Reckoning Day" war.

Damals, es war 2012, war mein erster Kontakt mit EMERALD die "Unleashed"-Platte und da man die erste Liebe niemals vergisst, kommt das dezent düstere "Restless Souls" leider nicht gänzlich an die damalige Klasse heran. Doch das ist recht subjektiv gesehen, objektiv hingegen ging damals mit neuem Sänger ein richtiger Schub durch die Schweizer, die sich nun, wir befinden uns wieder in der Gegenwart, mit sehr viel Tatendrang sowie Fingerspitzengefühl für gutes Songwriting brillieren.

Hymnen wie 'Valley Of Death', 'Son Of Sam' oder auch das leicht dramatische 'Set Me Free' kristallisieren sich recht schnell heraus und auch mit eher aggressiverem Geschütz wie dem 'Digital Slavery'-Zeigefinger und 'The Wicked Force' weiß EMERALD zu gefallen. Der Sound ist klar und warm, die Band in sich eingespielt, die Chöre vor Inbrunst strotzend und mit dem 'Heaven Falls Down'-Abschluss gibt es nach hinten heraus auch noch einen Track, der motiviert, "Restless Souls" noch einmal von Beginn an laufen zu lassen.

Auch wenn manche Tracks partout nicht zünden wollen – hier wären wir bei 'Superhero' und leider auch bei 'Cad Goddeu' trotz guter Ansätze – so geben uns die Schweizer doch genau das, was den Kraftmetaller von Welt heutzutage braucht: Kräftige, sattes Riffing, ein nicht allzu aufdringliches Keyboard-Arrangement, was jedoch die Atmosphäre noch weiter verdichten kann, hier und dort ein paar knackige Hymnen, die man auch Tage später noch im Auto mitträllern kann, sowie mit besagtem Mitchell einen Sänger, der es schafft, den meisten Stücken das gewisse Extra zu verleihen. Auch wenn EMERALD mit "Restless Souls" bereits das achte Album veröffentlicht, so ist gefühlsmäßig der große Durchbuch hierzulande noch nicht gelungen – unverständlicherweise! Vielleicht, und das ist dieser talentierten Truppe definitiv zu gönnen, klappt es mit dem vorliegenden Material. Toi toi toi!