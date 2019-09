Der diesjährige Champions-League-Sieger des Death Metals steht fest und heißt "The Harvest"!

Irgendwie ist in meinem Umfeld gerade die Zeit der Superlativen. Da wird die neue ATLANTEAN KODEX als bestes Album des Jahrzehnts betitelt und das neue Album von MGLA wird zum besten Black-Metal-Album des Jahres ernannt. Aber jetzt bin ich dran mit einem Superlativ: "The Harvest" ist das beste Death-Metal-Album des Jahres und für mich steht mein Album des Jahres fest!

Schon der Vorgänger "Flesh Hammer Prophecy" schaffte es in meinem persönlichen Ranking auf die Pole Position und es war für mich schwierig vorzustellen, dass die Jungs sich selber nochmal toppen können. Aber was die Hamburger auf ihrem zweiten Full-Length-Album abliefern, sucht in der Szene seines Gleichen. Da können weder DESERTED FEAR noch ENTOMBED AD trotz starker Alben gegen anstinken.

Aber was macht "The Harvest" so außergewöhnlich? Im Vergleich zum Vorgänger sind die Songs noch intensiver und eingängiger geworden. 'Parasite', 'Spiritual Euphoria' und insbesondere das sensationelle 'The Harvest' animieren schon beim ersten Genuss zum intensiven headbangen und lautstarken Mitbrüllen. Das wird auch dadurch begünstigt, dass Frontröhre Lenny zwar in fiesester Manier seine Growls zum Besten gibt, diese aber stets verständlich bleiben. Das ist die ganz hohe Kunst! Aber nicht nur Lenny sticht auf der Platte heraus. Was die beiden Gitarristen Jury und Ben auf das Album gebracht haben, sind die fettesten Riffs im HM-2-Sound, die ich seit langem gehört habe. Einfach nur geil!

Apropos Sound: Wie bereits auf dem Debütalbum hat ENDSEEKER die Aufnahmen in den Chameleon Studios von Eike Freese erledigt. Da war es schon gar nicht mehr anders zu erwarten, als dass "The Harvest" verdammt fett und brutal klingt. Hier wird jedes Riff mit purem Druck in die Gehörgänge und Gehirnwindungen gepresst.

Fazit: Was ENDSEEKER auf Album Nummer Zwei abliefert, hat mehr als nur Hand und Fuß. Hier gibt es absolut nichts, also wirklich gar nichts zu kritisieren! Es passt jedes Riff, jeder Snare-Schlag und jedes einzelne gegrowlte Wort. Kurz gesagt: Old School Death Metal in Perfektion! Auch die Cover-Version von MEGADETHs 'Symphony Of Destruction' ist einfach geil. Das einzig Negative an "The Harvest" ist, dass dieses Album irgendwann endet. Aber dann kann man wenigstens wieder von vorne beginnen. Mit diesem Album im Gepäck wird ENDSEEKER die Champions League des Death Metals locker gewinnen und dementsprechend den Death-Metal-Thron erobern. Vielleicht ist auch das ein Mitgrund dafür, dass DISMEMBER eine Reunion feiert, um den Platz auf dem Thron zurück zu erobern.