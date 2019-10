Schönes Thrash-Brett, das noch Luft nach oben hat.

Diese Band gibt es, wenn auch zunächst unter anderem Namen, schon seit 25 Jahren, aber ihre Veröffentlichungsfrequenz ist nicht die höchste. Aber jetzt steht ENEMYNSIDE mit dem neuen Album "Chaos Machine" wieder in den Startlöchern. In der typischen Thrash-Aufstellung als Quartett mit zwei Gitarren hat die Gruppe aus Italien eine ordentliche Scheibe eingespielt, die für Thrash-Metal-Verhältnisse eher im melodischen Bereich liegt.



"Chaos Machine" zeichnet sich durch hohes Tempo, massives Riffing, regelmäßige Gangshouts und gutes, variables Getrommel aus - ach ja, und durch ein traditionsbewusstes Cover. Die raue Stimme des Hauptsängers kann man dem Klargesang zurechnen, so dass auch Fans klassischen Metals Zugang zu der Band finden können. Die Sechssaiter feuern keine überragenden, doch gute Soli ab. So gelingen der Truppe einige ziemlich starke Nummern wie 'Suffered Defeat', 'The Terror' und besonders 'No God In Kolyma', einem von mehreren Stücken, in denen sich die Band textlich mit den Verbrechen des Kommunismus beschäftigt. Vor allem durch die großartige Kombination der ruppigen Riffs mit den Soli ist die Nummer sehr gelungen. 'Black Mud' ist etwas einfacher gestrickt, bewährt sich jedoch unbedingt als mächtiger Klopper mit Headbang-Wirkung. Auch 'Frozen Prison Cell' gefällt, überrascht dann aber mit einem abrupten Ende. Und da sind wir beim Schwachpunkt des Albums. Nur zwei Stücke, und zwar zwei der besseren, sind länger als vier Minuten. Offenkundig wurde meist ein bestimmtes, einfaches Konzept durchgezogen, dass die einzelnen Stücke kaum ein eigenes Gesicht ausbilden können. Immerhin endet die CD mit dem kurzen, ruhigen Instrumental 'Devoured', das nicht nur etwas Abwechslung, sondern auch ein wohliges Runterkommen nach dem robusten Hörerlebnis bietet.



Von ENEMYNSIDE ist auf dieser Scheibe nichts falsch gemacht worden, aber auch nichts, das wesentlich über dem Durchschnitt dieser Stilrichtung liegt. Fans der musikalischen Richtung kann auf jeden Fall ein Reinhören empfohlen werden.