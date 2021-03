Lässt keine Wünsche offen

Nur knapp fünf Jahre nach dem ersten "Live By Fire"-Dreher, beehren uns die schwedischen Heavy-/Speed-Metaller von ENFORCER gleich mit dem konsequenten Nachfolger. Und mit Blick auf die derzeitige Situation sowie die Trackliste macht "Live By Fire II" auch enorm viel Sinn, ist ein Output wie dieser inmitten der konzertfreien Zeit doch zumindest ein kleines Trostpflaster, auf dem die Songauswahl im Vergleich zum Vorgänger auch herrlich durcheinander gewürfelt wurde.



Die insgesamt 17 Stücke wurden am 30. August 2019 im Circo Volador in Mexiko City aufgenommen und zeigen eine scheinbar unverwüstliche, immens spielfreudige Band. In jedem einzelnen Ton dieses Outputs fühlt man den Schweiß, der vom südamerikanischem Himmel auf die Bühne tropfte, die massive Energie, die sowohl vom Publikum als auch vom skandinavischen Vierer ausging, sowie der unbändige Tatendrang, eine absolute Supershow auf die Beine zu stellen.



Und das, zumindest zeugt "Live By Fire II" davon, ist ihnen auch gelungen. Mit "Zenith" sowie auch der Berücksichtigung des kongenialen "From Beyond" im Gepäck ballert das gute Stück vom beginnenden 'Die For The Devil', über aktuelle Bolzenschneider wie 'Zenith Of The Black Sun' oder 'One Thousand Years Of Darkness' bis zum abschließenden 'Katana'/'Midnight Vice' auf Teufel komm raus. Allzu viele Verschnaufpausen gab es bei ENFORCER bekanntlich noch nie und so machen Up-Tempo-Nummern wie 'Destroyer' und 'Mesmerized By Fire' enormen Spaß. Nie hat man das Gefühl, dass hier im Studio noch nachpoliert wurde: Das Material klingt roh, unverfälscht und wie aus einem Guss.



Während sich der erste "Live By Fire"-Rundumschlag mehr auf die ersten Alben der Band fokussierte, liegt das Hauptaugenmerk auf vorliegendem Live-Album mehr auf den aktuelleren Werken. 'Scream Of The Savage' und 'Undying Evil' dürfen zwar nach wie vor nicht fehlen, doch so gehen Teil eins und zwei brüderlich Hand in Hand spazieren, ergänzen sich vorbildlich und offenbaren uns mit ENFORCER eine extrem gute Live-Band, die, wie zugegebenermaßen viele andere auch, schleunigst wieder auf die Bühne gehört.