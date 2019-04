Bockstark wie eh und je

Nach ihrem Live-Album "Live By Fire" 2015 wurde es veröffentlichungsmäßig ein wenig ruhiger um die schwedischen Traditionsmetaller von ENFORCER. Nachvollziehbar, wenn man bedenkt, mit welcher Spitzengeschwindigkeit sie nicht nur ihre Musik zelebrieren, sondern auch Konzerte gaben, Alben veröffentlichten und sich an die Speerspitze der neuen Welle der jungen Wilden emporkämpften. Nun ist ENFORCER wieder am Start und eröffnen das Feuer mit ihrem bis dato wohl besten Album.

"Zenith" ist dem Titel nach sehr hoch gegriffen, doch wenn man sich dieses Riff-Monument in einer ruhigen Minute zu Gemüte führt, wird man schnell merken, dass der Name nicht zufällig gewählt wurde. Ruhig sitzen bleiben konnte man bei ENFORCER auch vorher nicht – mit der bandeigenen Mixtur aus glanzvollem US Metal, dem klassischen Stahlgut der britischen Welle sowie dem typisch schwedischen Eifer bewegen die vier Burschen auch 2019 wieder Berge. "Zenith" ist ein mächtiges Album voller Ohrwürmer und grandioser Klampfen-Attacken geworden. Die Schuster blieben also bei ihren Leisten.

Das 'One Thousand Years Of Darkness'-Bollwerk sowie die metallische 'Thunder And Hell'-Ursuppe stehen stellvertretend für die immensen ENFORCER-Stärken, da sich die beiden Songs gleich beim ersten Durchgang als absolute Hits mausern, die künftig bei keiner Live-Show fehlen dürfen. Doch nicht nur die Power, sondern vor allem das weiterentwickelte Songwriting sowie die Abwechslung halten auf "Zenith" das Heft fest in der Hand. Denn auch der bereits bekannte Munter-Rocker 'Die For The Devil' sowie das balladeske 'Regrets' lockern das knackige Unterfangen merklich auf. Die Bandbreite reicht vom Hardrock über den Power/Speed Metal bis fast schon hin zu hymnischen AOR-Momenten, ohne dass das Album auch nur die Spur an Authentizität verliert. Und gerade wollte ich zum Ende der Rezension kommen, da schießen mir 'Searching For You' und 'The End Of A Universe' mit diesen geilen Refrains ins Ohr – ihr seht, auf "Zenith" gibt es ungemein viel zu bestaunen.

ENFORCER haut also ein Album in die Menschenmenge, das vor Vitalität und Vielfalt nur so strotzt. Anstatt auf Nummer sicher zu gehen, blicken die Jungs über den Tellerrand hinaus und vermengen ihre bis dato vorgetragene Kunst mit neuen Einflüssen und meistern das "Zenith"-Unterfangen mit Bravour. Ein heißer Anwärter also auf die Top 10 2019, das zumindest mich noch sehr viele Wochen in den Bann ziehen wird.