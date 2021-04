Erheiterung mit durchaus ernstem Hintergrund

Corona. Ich lehne mich jetzt mal ganz, ganz weit aus dem Fenster – ohne hinauszufallen – wenn ich behaupte, dass sich eigentlich niemand mehr diesem Thema widmen will. Aber gezwungenermaßen bleibt uns nichts anderes übrig. Dann sehe ich schon die nächste Frage: Was hat Corona mit und bei powermetal zu tun. Also, die offensichtlichen Dinge mal ausgenommen. Und dann noch ein Buch, noch nicht einmal coronakonforme Mucke.



Da wären wir auch schon beim Thema: warum eine Rezension für dieses Buch? Nun ja, einmal, weil Autor Matthias Engelhardt harte Rockmusik liebt, unter anderem für eine Rock-Radio-Station moderiert, ansonsten gerne in den ersten Reihen von Konzerten und Festivals zu finden ist und wir außerdem erfahren, wie er - beziehungsweise natürlich sein Buchheld - es geschafft hat, dass ihm während des ersten Lockdowns im März/April 2020 nicht das Klopapier ausging. Das könnte lebenswichtig für uns alle sein, man weiß ja nie, was noch kommt. Ihr seht schon, es geht hier nicht bierernst zur Sache, es darf gerne geschmunzelt oder gelacht werden, auch wenn natürlich der ernste Hintergrund nicht außen vor bleibt.



In "Lockdown Luck Down - Oder: Rocking the Corona-Apocalypse" geht es um Livemoderator Michael Ritter alias "Metal Mike", der in der "Rocking Radio Midnight Show" das "Beste in Sachen Rock" auflegt: "Wir spielen harte Musik für harte Kerle – und Kerlinnen, denn wir sind genderneutral!" Übereinstimmungen mit dem Autor sind natürlich rein zufällig.



Was erlebt "Metal Mike" in dieser Zeit? Eigentlich all das, was viele von uns in dieser Zeit auch durchmachen mussten: vom Einkaufsstress, der ihn bei der Beschaffung von Klopapier ereilt, über Homeoffice – er muss aus seiner Wohnung moderieren, bis hin zum Jobverlust, weil es keine Werbung mehr im Radio gibt. Die bezieht sich fast ausschließlich auf Veranstaltungen, die ja bis auf weiteres gestrichen sind. Er ist genervt von den "Balkongesängen" der Nachbarn, bekommt auch noch eine saftige Mieterhöhung und kündigt daraufhin spontan seine Wohnung. Er hat Glück und kommt bei einem etwas skurrilen Bekannten unter. Außerdem verliebt er sich in eine Krankenschwester und gerät auch noch zwischen die Fronten eines Bandenkriegs. Für Unterhaltung à la Hollywood ist also bestens gesorgt. Viel mehr zum Inhalt möchte ich nicht verraten.



In vielen Situationen können wir uns selbst wiederfinden, außerdem gibt es zu jedem Kapitel eine zeitlich passende Überschrift - immer schön mit dem entsprechenden Link versehen - und quasi als Fußnote einen aktuellen "Corona-Newsticker".



Es hat mir definitiv Spaß gemacht, dieses Buch mitsamt oder trotz der kritischen Anmerkungen zu lesen - und so sehr viel hat sich ja leider bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht verändert. "Metal Mike" zaubert mir ein Grinsen ins Gesicht, wenn er total ausrastet oder mit allen Tricks versucht, seine "Bonnie" wiederzufinden. Der Spannungsbogen ist immer da und ich habe "Lockdown Luck Down" quasi in einem Rutsch eingesogen. Irgendeinen Vorteil muss Corona ja wenigstens haben.





Erhältlich ist "Lockdown Luck Down - Oder: Rocking the Corona-Apocalypse" als



Paperback (ISBN 978-3-347-25870-9)

Hardcover (ISBN 978-3-347-25871-6)

E-Book (ISBN 978-3-347-25872-3)