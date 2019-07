Anders als erwartet!

Bereits seit über 25 Jahren treiben die Belgier von ENTHRONED ihr Unwesen in der Black-Metal-Szene. Mir persönlich sind sie dabei lediglich mit dem 2004er Album "Xes Hereticum" wirklich aufgefallen. Dabei muss ich mit Erschrecken feststellen, dass dieses Album bereits 15 Jahre alt ist. Kam mir vor wie maximal fünf Jahre. Naja, egal. Mit "Cold Black Suns" legen die Belgier nun Album Nummer Elf vor und ich bin gespannt, was mich hier erwartet.



Die erste Singleauskopplung 'Hosanna Satana' lieferte im Vorfeld das, was ich von ENTHRONED kannte: gnadenlosen Black Metal in Hochgeschwindigkeit. Mit dieser Singleauskopplung, die die Truppe im Übrigen sogar als richtigen Opener aufs Album gepackt hat ('Ophiusa' ist lediglich ein atmosphärisches Intro), haben die Männer aus unserem Nachbarland ihre Fans schön in die Irre geführt. Denn der Rest von "Cold Black Suns" ist viel langsamer und atmosphärischer. Klar, es gibt immer mal Passagen, in denen ENTHRONED in entsprechende Raserei verfällt, aber nichtmal ansatzweise in dem Ausmaß wie im besagten Opener. Was ich tatsächlich schade finde, denn mir persönlich gefällt diese raue und gnadenlose Seite an ENTHRONED besser als die gedrosselte und atmosphärischere Seite.



Das mag vor allem wohl daran liegen, dass mich die kreierte Atmosphäre nicht wirklich erreicht und vereinnahmt. Dadurch kommt bei mir relativ schnell Langeweile auf und ich lasse die Musik an mir vorbeirauschen. ENTHRONEDs elfter Streich löst bei mir relativ wenig Begeisterung aus und wird nicht dafür sorgen, dass die Truppe mir wesentlich mehr in Erinnerung bleiben wird, als sie es bisher war.