Knoten geplatzt?

Ich gebe es offen zu, ich habe die Jungs von EREMIC schon wieder vergessen. Zwar war ihre Debüt-EP "I" nicht von schlechten Eltern, jedoch kam danach – und das sind bis heute über fünf Jahre – gar nichts mehr. Doch wie aus dem Nichts kommen Rapha Red und seine Instrumentalmannschaft zurück und präsentieren uns besser spät als nie mit "Transform" ihr Debütalbum. Die damaligen "I"-Songs finden auch 2020 wieder Verwendung und ergeben mit den neuen Stücken einen schmucken Elfer, bestehend aus coolem Thrash, gelungenen Melodien und sehr viel Groove. Unter dem Deckmantel Modern Metal bietet "Transform" also genau das, was man erwartet.

Man kann knapp 46 Minuten auch schlechter investieren. Natürlich wurden die 2015er Songs überarbeitet und kommen mit wesentlich mehr Schmackes daher. Daher liegt mein Hauptaugenmerk doch auf dem neuen Songsextett, dass sich mit dem einstigen Fünfer aber äußerst gutstellt. Habe ich mir damals noch etwas mehr Konsequenz und Durchschlagskraft gewünscht, so sorgen 'Away', 'Living A Lie' und vor allem 'Cages' doch dafür, dass man zumindest in dieser Hinsicht den Braunschweigern überhaupt keine Vorwürfe machen kann. Generell warte ich, wie im vorliegenden Fall, lieber etwas mehr auf Songs, wenn diese dafür geballter, energischer und mit entsprechender Zugkraft aus den Boxen kommen.

Ja, selbst die einstigen Durchschnittssongs 'Deep Down' und 'Burn' kommen fünf Jahre später mindestens gleichwertig-cool daher. Groove und Härtegrad stimmen bestens überein, die Produktion von Dennis Koehne lässt auch keine Wünsche offen und wenn EREMIC künftig auch etwas veröffentlichungswütender wird, darf man sich auf eine runde Sache gefasst machen. Wer weiß, vielleicht lässt "Transform" den Knoten platzen. Es wäre den Niedersachsen zu gönnen, denn die Konkurrenz im Modern Metal schläft nicht.