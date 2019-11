Toller Zweitling, wenn auch nur im Kurzformat

Mit "Gravatum" präsentierte EVA CAN'T vor zwei Jahren einen echten Überraschungserfolg, der weit über die Vorstellungen dessen hinausging, was unter klassischem Gothic Rock normalerweise in die Läden gestellt wird. "Febbraio" soll nun diesen Optimismus in eine neue Ära tragen, nimmt sich aber etwas weniger Zeit als sein Vorgänger, weil die Italiener seither nicht dazu gekommen sind, eine weitere Full-Length auszuarbeiten. Über das Format musss man an dieser Stelle aber nicht streiten, denn Klasse statt Masse ist auch bei EVA CAN'T eine klare Leitlinie, die auf der aktuellen EP in fünf erneut wundervollen Songs festgezogen wird.

Nach dem melancholischen Einstieg mit 'Februs' und 'Vermiglia' experimentiert die Band auch diesmal wieder mit Post-Rock-Arrangements, komplexen Strukturen und leicht angeproggten Gitarren und setzt sich damit erneut über die Grenzen des eigentlichen Stammsegments hinaus. EVA CAN'T bleibt zwar im weitesten Sinne eine Gothic-Rock-Combo, hat aber wesentlich größere Ansprüche an sich und den eigenen Sound als die Protagonisten aus den frühen 90ern, von denen die Südeuropäer zweifellos ebenfalls inspiriert worden sind. In Tracks wie 'Candele' und 'Febbraio' offenbaren die Musiker schließlich ihre kompositorischen Qualitäten, lehnen sich gerne mal etwas weiter aus dem Fenster, stürzen derweil aber nicht ab, weil die Resultate ähnlich faszinierend sind wie seinerzeit auf "Gravatum".



Was daher bleibt, ist einerseits die Hoffnung auf schnellen Nachschub im vollwertigen Format, aber eben auch die Bestätigung einer wirklich tollen Leistung, die den Lorbeeren des Debüts keine Enttäuschung folgen lässt. EVA CAN'T etabliert sich langsam aber sicher als Qualitätsgarant in Sachen außergewöhnliche Gothic-Sounds und sollte auch mit "Febbraio" genügend Follower finden, die den Italienern den verdienten Support geben!