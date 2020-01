Love And Other Nightmares (EP)

Da wäre mehr drin gewesen!

Ganz schön lange haben sich die in Wien beheimateten Düsterrocker EXIT TO EDEN Zeit gelassen um uns mit neuer Musik zu beehren. Der letzte Output mit dem Titel "Exit To Eden II" stammt immerhin schon aus dem Jahr 2015. Auf ihrem neusten Werk, laut eigener Definition ein Goth 'N' Roll Extended Player, erzählen die Österreicher von Liebe, Depressionen und anderen Nachtmahren.

Eine gewisse düstere Stimmung ist auf "Love And Other Nighmares" allgegenwärtig und durchaus perfekt eingefangen. Aber von den sechs enthaltenen Songs, zieht man das gesprochene Intro ab, holt mich leider keiner so richtig ab. Gerade bei dieser Art von Mucke erwarte ich, dass sie mich auch emotional packt. So dreht sich bei 'Love At First Hate' alles um das Thema Hassliebe, die Message kommt bei mir aber eher nicht an. Bei einer solchen Thematik hätte ich mir bei den Lyrics etwas mehr Tiefgang erwartet. Dass es auch anders geht, zeigt sich bei der Ballade 'Without That Pain', einer Nummer über Depressionen und Hoffnungslosigkeit und einem kleinen Highlight auf diesem Mini-Album. Hier zeigt sich das durchaus vorhandenes Potential, das eben leider zu selten abgerufen wird.

Und wenn dann auf einer EP zwei drittel des Songmaterials qualitativ nur im mittleren Durchschnitt mit leichter Tendenz nach oben anzusiedeln sind, dann finde ich das nach vier Jahren Arbeit daran ein bisschen wenig und ein wenig schade.

Zum Anchecken hier noch die beiden Videos zu 'Love At First Hate' und 'Without That Pain'