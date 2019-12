The Thing With Feathers (EP)

The Thing With Feathers (EP)

Na, was ist denn das für ein Vögelchen?

EXPLORING BIRDSONG ist eine neue Prog-Rock-Band mit Sängerin aus England. Und "The Thing With Feathers" ist die erste EP dieses Piepmatzes. Auch wenn der Titel als ein leicht indolenter Hinweis auf einen Vogel angesehen werden könnte, so meint die Band doch etwas anderes. Das "Ding mit Federn" entleiht man sich einem Gedicht von Emily Dickinson, und dort symbolisiert es die Hoffnung. Doch genug gequatscht, was hören wir hier?

Tragende Merkmale von EXPLORING BIRDSONG sind ein klassisch inspiriertes Klavier und natürlich Lynsey Wards ausdrucksstarker Gesang. Bei dieser Beschreibung zwitschern die Vöglein natürlich sofort IAMTHEMORNING von den Bäumen und liegen damit garantiert nicht falsch. EXPLORING BIRDSONGs Musik hat aber auch eine prominente Rhythmussektion und klingt damit um einiges voluminöser und kräftiger als das russische Duo. Gitarren gibt es aber keine. Das Klavier spielt dafür manchmal fast so etwas wie Riffs und ich vermisse den Sechssaiter tatsächlich zu keiner Sekunde im Klangbild. Somit würde ich EXPLORING BIRDSONG als eine feine Mischung aus IAMTHEMORNING, ein klein wenig KATE BUSH und diversen anderen Progbands mit weiblichem Gesang, von denen es gar nicht mal allzu viele gibt (z.B. LESOIR, ältere THE GATHERING, IO EARTH,...), auffassen. Vor daher stößt EXPLORING BIRDSONG hier sogar in eine kleine Lücke.

Allerdings finde ich noch nicht den ganz heißen Draht zur Musik des Liverpooler Trios, das spielerisch zwar schon auf sehr hohem Niveau agiert, aber auf mich auch ein wenig distanziert wirkt. Fast zu makellos ist mir das für ein Debüt ausgefallen. Oder anders gesagt, dort wo IAMTHEMORNING oder THE GATHERING es immer wieder schaffen, unter die Haut zu gehen, kratzt EXPLORING BIRDSONG noch ein wenig an der Oberfläche herum. Ich denke aber dass die Band ein Specht ist und mit kommenden Alben oder live die Rinde aufbrechen kann. Ich halte die Augen offen.