Bestechender Melodic Rock live!

Die britische Band FM ist eine feste Größe im Melodic Rock, seit die beiden Overland-Brüder sie vor 35 Jahren gründeten. Seitdem sind elf Studioalben erschienen (wobei eine zwölfjährige Pause zwischen 1995 und 2007 einen höheren Output verhinderte), die neben starken Songs vor allem Steve Overland als einen der großen Sänger dieses Genres etablierten. Seit fünf Jahren ist FM nun auf dem italienischen Label Frontiers Records, wo die Band nahezu perfekt in das Labelgefüge passt.

2018 veranstaltete Frontiers Records ein hauseigenes Festivals, auf dem man clevererweise einige Gigs aufnahm und filmte, um so auch denjenigen, die nicht nach Italien kommen konnten, den Genuss einiger Performances zu ermöglichen. Genau das ist der Inhalt von "The Italian Job": Es ist eben dieser FM-Auftritt auf dem Frontiers Festival, bei dem sich die Band sechzehn Lieder lang in bestechender Verfassung präsentiert.

Die Songauswahl ist dabei ausgesprochen fanfreundlich ausgefallen, denn neben jeweils vier Stücken von den ersten beiden Alben und ein paar aktuellen Liedern der letzten beiden Scheiben werden auch die Alben "Metropolis", " Aphrodisiac" und "Rockvill" bedacht, ja sogar 'Let Love Be The Leader' von der 1987er Single wird gespielt! Doch abgesehen von der Vollbedienung für Fans der Band zeigt der Auftritt, dass die Truppe zwischen 1986 und 2018 eine durchgehend beeindruckende Qualität an den Tag gelegt hat.

Die Live-Atmosphäre der Aufnahme ist häufig zu hören und macht das Dokument dieses Auftritts in Mailand authentisch und angenehm und lässt erahnen, wie die Fans FM 2018 abgefeiert haben. Dies wird noch unterstrichen auf der beiliegenden DVD des Auftritts, bei dem vor allem auffällt, dass die Band an den Instrumenten echte Könner aufzuweisen hat. So gibt die DVD noch einen besseren Eindruck des grandiosen Auftritts. Fans sollten sich unbedingt diese Ausgabe zulegen!