Ordentlicher Einstand der Progger aus der Schweiz!

Aus der schönen Schweiz kommt das Quartett F.O.R.S. Der Bandname ist dabei eine Abkürzung uns heißt ausgeschrieben "Famous Or Random Stars". Ihren Stil bezeichnet die Band selbst als Instrumental Sphere Rock. Das Debüt "Before" wurde ursprünglich bereits 2018 veröffentlicht, da allerdings nur in der Schweiz und über die Bandhomepage. Jetzt ist die Scheibe auch bei uns erhältlich.

Heimisch fühlen sich die vier Musiker im Prog Rock der 70er Jahre. Als Referenz sind frühe GENESIS und YES zu erwähnen, deren Einflüsse immer mal wieder durchkommen. Die meisten Kompositionen stammen dabei von Bassist Harry Schärer. Aber auch drei Mitmusiker Doro Wetter (Keyboards) Felix Waldispühl (Schlagzeug) und Gitarrist Roland Hegi können sich einbringen. Handwerklich ist dabei alles im grünen Bereich, denn musiziert wird auf einem beachtlichem Niveau. Und "Before" hat auch seine ganz besonderen Momente, wie das wundervolle 'Eastwards', eben aus der Feder der Keyboarderin, oder dem ebenfalls gelungenen, vom Bassisten stammenden Titeltrack. Ach, übrigens: Was ich über die gesamte Spielzeit von mehr als 76 Minuten definitiv nicht vermisse ist der Gesang. Allerdings hätte ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht. Zu gleichförmig sind die Kompositionen in ihrer Gesamtheit - hier ist noch Luft nach oben.

Ich bin mir allerdings sicher, dass die Schweizer da zukünftig noch zulegen können. Das Potential ist hörbar vorhanden. So gibt es jetzt nur wegen besagter Längen einen Punkt Abzug.

Zum Anchecken hier noch die beiden Videos zu 'Room Number 6' und 'Magoria':