Spurenmasse gegen kreative Klasse

Eigentlich fatal, wenn eine an sich wirklich kreative Combo von einem Augenblick auf den nächsten mit Begriffen wie Stagnation konfrontiert werden muss. Bei FALAISE war zwar bis dato längst nicht alles Gold, was in irgendeiner Form glänzte, doch wenn man der italienischen Post-Metal-Combo sicherlich eines nicht vorwerfen konnte, dann war es das ausbleibende Bemühen um ständig neue Klangkombinationen in der Schnittmenge von Shoegaze, Black Metal und atmosphärischem Post Rock. "My Endless Immersity", der bis dato letzte Release, war ein anständiges Album, auf dem die Truppe definitiv hätte aufbauen können. Doch was geschieht in der Folge? FALAISE tritt auf der Stelle - und "A Place I Don't Belong To" ist der ernüchternde Beweis!



Was bei den Italienern diesmal einfach kaum mehr wirkt, ist die überfrachtete Mixtur von zahlreichen Gitarrenspuren, melodischen Fragmenten und gelegentlich überproportionierten Keyboards. Nachdem die etwas deftigeren Tracks am Anfang des Albums hier noch angenehme Kontraste aufwerfen, versteift sich FALAISE zunehmend stärker auf die üppig arrangierten Sammelgeschichten, in denen schließlich nur noch Spurenwahnsinn und melodisches Chaos herrschen - und das definitiv zu Ungunsten des Songmaterials, das nach gewisser zeit einfach jeglichen Reiz verliert, weil die Italiener auch keinen Anker mehr werfen und sich somit in die Orientierungslosigkeit begeben. Und ihre Zuhörer gleich mit...



Mit den letzten Tönen von "A Place I Don't Belong To" folgt dann auch die inzwischen angekündigte Enttäuschung. FALAISE kann nichts Spezielles mehr nachschieben, sondern begnügt sich damit, den Fans ein deutlich überladenes, inhaltlich nicht sonderlich spektakuläres und zuletzt auch vergleichsweise eindimensionales Hörerlebnis zu servieren. Das war so nicht zu erwarten und ist folglich auch umso bescheidener!