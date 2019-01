Ein ziemlich lahmes Comeback.

Dass FARGO stolze 35 Jahre kein Studio mehr von innen gesehen hat, ist vielleicht ein Indiz dafür, dass die Band mit den klangtechnischen Gegebenheiten der Gegenwart nicht mehr allzu vertraut ist, keinesfalls jedoch ein Ausschlusskriterium, den Herren aus Hannover nicht noch einmal eine neue Chance zu geben. Allerdings dürfte sich die Gruppe derjenigen Supporter, die mit "Constellation" richtig in Fahrt kommen, dennoch in Grenzen halten, weil die einstige Kulttruppe musikalisch immer noch sehr weit in der Vergangenheit lebt. Die Nummern des Comeback-Albums sind Easy-Listening-Ware ohne brauchbare Widerhaken, ziemlich dröge Kost zwischen traditionellem Hard Rock und altbacken inszeniertem Blues und letztlich wohl nur dann der Rede wert, wenn man mit erzwungener Nostalgie mal wieder unbeschwert schunkeln möchte - aber selbst das fällt schwer, da man das fast schon naive Herangehen der zurückgekehrten Niedersachsen irgendwann (und das ziemlich schnell) satt ist.



Statt knackiger Roots-Rock-Klänge gibt es auf "Constellation" daher vorrangig müden Altherren-Rock, dem man die eben angesprochenen nostalgischen Momente noch nicht mal zusprechen kann. Die Band, aus der dann später VICTORY hervorging, schafft es dreieinhalb Dekaden nach ihrem zeitweiligen Untergang nicht mehr, packende Arrangements zu entwerfen oder mit einer entsprechend motivierten Performance mitzureißen. Stattdessen werden diesmal nur einige Basics heruntergerasselt, mit denen die nicht mehr in Originalbesetzung aktive Combo auch damals nicht viel hätte reißen können. Zumindest vom neuen Material ausgehend macht diese Reunion daher auch nicht allzu viel Sinn; FARGO ist nicht mehr in Bestform unterwegs und "Constellation" bleibt nicht nur hinter den Erwartungen zurück, sondern stellt dieses Comeback deutlich in Frage!