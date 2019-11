Es war einmal....

Diesmal entführen uns die Faune in die Welt der Märchen. Bekannte Märchen in Anlehnung an die Gebrüder Grimm: Schneeweißchen und Rosenrot, Die Sieben Raben, Aschenbrödel, Jorinde und Joringel, Schneewittchen und Frau Holle. Mit 'Seemann' geht es nach Schweden und mit 'The Lily' wird das einzige Märchen von Goethe in englischer Sprache vertont. Das mystische 'Hagazussa' und 'Die Weisse Dame' gehen auf Legenden zurück. Hagazussa, das altdeutsche Wort für Hexe, war vor den Hexenverfolgungen gleichbedeutend mit weiser Prophetin und hatte nichts mit der späteren "bösen" Hexe zu tun. Auch die Geistererscheinungen der "Weißen Frauen" sind nicht ausschließlich negativ zu betrachten, sie sind oftmals auch weise Ratgeber.



'Drei Wanderer' – gemeinsam mit VERSENGOLD aufgenommen – erzählt vom Wettstreit mit dem Tod, wie er beispielsweise beim Märchen 'Gevatter Tod' vorkommt. Märchen und Mythen gehen teilweise ja auf uralte, von Generation zu Generation weitergegebenen Erzählungen zurück, die nicht unbedingt nur Kindern eine Lehre mitgeben sollen.



Bevor wir die Musik auf uns wirken lassen können, dürfen wir dem wunderbar gesprochenen Intro 'Es war einmal' von Otto Mellies lauschen, der uns auf die zu erwartende Märchenwelt einstimmt.



So klingt 'Rosenrot' wie ein fröhliches Tanzlied, während ich 'Seemann' und 'Hagazussa' eher in die mystisch-melancholische Ecke stellen würde und 'Jorinde' in den Bereich romantische Ballade fällt. Mit 'Aschenbrödel' haben sie die Melodie des Filmes "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aufgegriffen und ihr einen Text verpasst. 'Spieglein, Spieglein' erzählt die Geschichte von Schneewittchen – das Schicksal des ganzen "Märchenreiches" ist mit seinem Schicksal verknüpft. Sobald Schneewittchen erwacht, erwacht auch das ganze Land wieder und beginnt zu leben. Dann hätten wir da noch das Lied über die "große Mutter- und Erdgöttin" 'Holla', im Märchen als Frau Holle bekannt und wunderschön von Stephan Groth vorgetragen. Beendet werden die "Märchen & Mythen" von der Ballade 'The Lily', nach Johann Wolfgang von Goethe. Auch hier steht eine mystische weibliche Figur im Mittelpunkt, die einerseits Tote wiedererwecken kann, andererseits bringt ihre Berührung den Lebenden den Tod.



Bei elf von zwölf Liedern spielen weibliche Figuren die entscheidende Rolle. Sie sind mutig, lassen sich nicht unterkriegen, sind naturverbundene weise Frauen oder erleben Abenteuer, um ihren Lieben zu helfen. Es entsteht also ein starkes Frauenbild, denn in den ausgesuchten Märchen sind Frauen keinesfalls hilflose Wesen, die beschützt werden müssen, sondern sie wissen sich durchaus zu behaupten, werden teilweise sogar als göttlich verehrt. Zu den ansprechenden Texten kommt die wunderschöne Musik von FAUN hinzu: glasklarer Gesang, Melodien, die den Zauber dieser Märchen untermalen und eine Instrumentierung, die keine Wünsche offen lässt. Jedes einzelne Instrument, jede Stimme ist einzigartig und verbindet sich zusammen zu dem ganz speziellen Sound, der FAUN ausmacht. Man darf gespannt sein, wie FAUN auf der anstehenden Tour diese Märchen und Mythen bühnentechnisch umsetzen wird.