An Eagle has landed.

Don Felder dürfte den meisten als Gitarrist der EAGLES bekannt sein. Außerdem wurde er von vielen Bands und Sängern als Studiomusiker verpflichtet, steuerte ein paar Beiträge zum Soundtrack des berüchtigten Zeichentrickfilms "Heavy Metal" bei und machte im Laufe der Jahrzehnte zwei Soloscheiben, denen nun die dritte folgt. "American Rock 'n' Roll" ist Titel und zugleich Programm des Albums, denn es bietet eingängige und leichtbekömmliche amerikanische Rockmusik, und Don Felder wird von etlichen - überwiegend amerikanischen - Gastmusikern begleitet.



Ein Höhepunkt der Scheibe ist das Titelstück, mit dem sie aufmacht, eine melodische Hardrocknummer, die ordentlich Dampf macht und mit einem anspielungsreichen Text Sternstunden des amerikanischen Rocks aufzählt. Dieser Text ist auch insofern programmatisch, als er einigen Musikern Tribut zollt, die auf dem Album zu hören sind oder einzelne Stücke hörbar beeinflusst haben. Bei dem Lied wird er u.a. durch Slash als Co-Gitarrist sowie Mick Fleetwood (FLEETWOOD MAC) und Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS) an gleich zwei Drumkits begleitet. Dem folgt mit 'Charmed' ein lässiger Rocker, der durch ein starkes Solo von Alex Lifeson (RUSH) gekrönt wird. Ein weiterer Kracher ist 'Rock You', das Mr. Felder mit dem stimmgewaltigen Sammy Hagar (ex-VAN HALEN, ex-MONTROSE) im Duett singt, während er mit Joe Satriani die Klingen kreuzt. Allerdings befindet sich nicht das gesamte Material auf diesem Niveau, das etwas richtungslose 'Limelight' oder die tranige Ballade 'The Way Things Have To Be' schwächeln.



Es mag überraschen, dass bei einem Musiker, dessen erfolgreichste Phase in den 70ern lag, atmosphärisch die 80er vorherrschen. Das macht sich positiv in der Fähigkeit bemerkbar, Balladen zugleich romantisch und cool klingen zu lassen ('Falling In Love', 'You're My World'), und negativ in der Neigung, gelegentlich nicht vor einem südländischen Urlaubssound-Klischee zurückzuschrecken, wie in 'Sun' (immerhin nette CSN&Y-Chöre) und vor allem 'Little Latin Lover' (Autsch, das erinnerte mich an die 80er-Seuche Lambada.) nachzuhören ist.



"Amercian Rock 'n' Roll" enthält viele gute und wenige schwächere Lieder. Auch wenn Don Felder nicht immer als Komponist überzeugt, so doch durchweg als Gitarrist. Man höre sich nur als Beispiel sein großartiges Solo im erwähnten 'Falling In Love' an. Das nebenstehende Veröffentlichungsdatum gilt für das Album in seiner digitalen Fassung, als CD und LP wird es am 26. April auf den Markt kommen.