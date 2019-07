Enorm abwechslungsreich, nur leicht überdimensioniert.

"Legion" ist mein Erstkontakt mit Death Metal aus Luxemburg, und die verantwortlichen fünf Herren von FERADUR sorgen eindeutig für einen positiven ersten Eindruck. Vor allem sind die zehn neuen Tracks der Skandinavienjünger aus dem Zwergstaat enorm vielfältig in ihrer jeweiligen Ausprägung: Vertreter der Göteborgschule, Viking-Metaller, aber auch klassischere skandinavische Death-Metal-Abgeordnete werden hier hörbar, das Ganze garniert mit gelegentlichen kalten Black-Metal-Nuancen und einer Prise modernerer Death-Metal-Einflüsse. Verbindendes Element ist das durchaus ebenfalls schwarzmetallisch angehauchte Schreiorgan Mario Hanns.

Problematisch wird dieser Abwechslungsreichtum nur gelegentlich, weil "Legion" nicht ganz wie aus einem Guss klingt, eher wie eine Death-Metal-Schlachtplatte voller Häppchen mit stark unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Da steht ein moderner NEAERA-Death-Vertreter wie 'Kolossus' zwischen der Vikingernummer 'A Hadean Task' und dem PANTERA-Groove-Verschnitt 'Holy Fire'; an einer Stelle denkt man hauptsächlich an obligatorische Genrevorbilder wie DARK TRANQUILITY, anderswo erklingen Pagan-ähnliche Sounds á MOONSORROW, bei 'Omen Of Incompleteness' setzt es gar eine schwarz-folkige Raserei, während 'Amplification Monolith' irgendwie Nu-Rock-Grooves Marke KORN mit IN FLAMES-Gitarrenleads unter einen Hut bringt. Gemeinsam mit dem etwas arg undergroundigen Klanggewand ergeben sich aus diesem Überangebot gewisse Startschwierigkeiten beim ungezwungenen Vorbeihören.

Da einzelne Songs aber eindeutig Oberklasseniveau erreichen, ist "Legion" allen Death-Metal-Fans zu empfehlen, die auf der Suche nach einer geballten Ladung Abwechslung sind und kein Problem damit haben, wenn hier oder da auch der Tellerrand zu einem weniger favorisierten Nachbargenre gestreift wird.

Anspieltipps: Omen Of Incompleteness, Kolossus, Fake Creator