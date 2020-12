30 Jahre Irish Speedfolk! Cheers!

Zum 30-jährigen Bestehen hat man sich bei FIDDLER'S GREEN etwas Besonderes einfallen lassen. Das Jubiläumsalbum "3 Cheers For 30 Years" enthält elf der traditionsreichsten Stücke des Irish Folk im typischen FIDDLER‘S Gewand, eben in dem Sound der die Band über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht hat und den sie selbst als Irish Speedfolk bezeichnet. Mag die eine oder andere Nummer über die Jahre auch etwas Staub angesetzt haben, unsterbliche Klassiker wie zum Beispiel 'Whiskey In The Jar', 'The Wild Rover' oder 'Auld Lang Syne' bekommen von FIDDLER‘S GREEN eine Frischzellenkur verpasst.



Und wie es sich für ein Jubiläum gehört, hat man sich auch Gäste eingeladen. Hier ist die dazugehörige Gästeliste beim allseits bekannten 'The Drunken Sailor': Simon Erichsen (MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN), Patty Gurdy, Eric Fish (SUBWAY TO SALLY), Sean Alex Richard (BODH’AKTAN), Holly Loose (LETZTE INSTANZ), Vito C. (J.B.O.), Denis Jelly (THE MOORINGS), Brendan Walsh (THE LED FARMERS), Alea der Bescheidene (SALTATIO MORTIS), Fuchs (DIE APOKALYPTISCHEN REITER), Malte Hoyer (VERSENGOLD), O’Reilly (THE O’REILLYS AND THE PADDYHEADS), Chris Lennon (MR. IRISH BASTARD), Gunnar Schröder (DRITTE WAHL), Masha Mysmane (EXILIA), Micha Rhein (IN EXTREMO), Guido Domingo (UNCLE BARD AND THE DIRTY BASTARDS), Pinto (GANAIM), Sandro Schmid (SAINT CITY ORCHESTRA), Georgij Alexandrowitsch Makazaria (RUSSKAJA), Thomas Lindner (SCHANDMAUL), Robert Meyer (TIR NAN OG) und FEUERSCHWANZ im Chorus. Sie alle zusammen machen gerade dieses Stück zu einem ganz besonderen Leckerli auf einem Album voller Leckerbissen. Die beiden einzigen ruhigeren Songs 'Wild Mountain Thyme' und 'Greensleeves' bilden dabei so etwas wie einen musikalischen Kontrast und begeistern durch ihren Tiefgang.



Besser als mit "3 Cheers For 30 Years" kann man ein solches Jubiläum nicht feiern. Erheben wir also unser Pintglas mit einem dreifachen Cheers auf FIDDLER'S GREEN, auf noch viele Jahre Irish Speedfolk aus Erlangen.



Zum Anchecken hier das Video zu 'The Drunken Sailor':