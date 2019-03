Made My Day.

Frohsinniger und leichtfüßiger als jede Irish Bar am St. Patricks Day. Auch mit ihrem neusten Album lassen die Erlanger von FIDDLER'S GREEN den Frühling noch milder, das Gras noch saftiger und die Sonne noch heller werden. "Heyday" ist lupenreiner Irish Folk Rock, wie man ihn seit fast 30 Jahren kennt. Man sitzt mit seinen besten Freunden und einigen Guiness in der Bar seines Vertrauens, die neuste FIDDLER'S GREEN-Platte wird angemacht und binnen kürzester Zeit liegen sich alle in den Armen, man schunkelt, grölt, stößt an und erlebt einen qualitativ hochwertigen Abend. So und nicht anders funktionierte es bereits auf den 13 vorherigen Alben, warum sollte also "Heyday" da eine Ausnahme machen?

Richtig, bezüglich der gemütlichen Marschroute hat sich bei Albi Albers und seinen Mitstreitern gar nichts verändert. Samt authentischen Instrumenten wie Geige, irische Bouzouki, Mandoline oder Flöte geht es mal flott und schmissigen Melodien daher ('The Freak Of Enniskillen', 'Steady Flow'), mal schunkelt man zu bestem Liedgut hin und her ('Born To Be A Rover', 'Better You Say No'), mal erwischt man sich beim munteren Mitklatschen und grölt im Chor bereits ab der zweiten Runde die effektiven Refrains mit ('Farewell', 'Slaínte'). Mit 'No Anthem' möchte ich jedoch einen Song hervorheben, der locker flockig dank schmissigem Chorus zum Besten gehört, was FIDDLER'S GREEN an Songmaterial in drei Dekaden auf die Beine gestellt hat. Wenn Track Nummer drei also nicht künftig ins Live-Repertoire gepackt wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Und wer letztendlich bei 'John Kanaka' nicht mitgerissen wird und seine Hände im Takt mitklatschen lässt, dem ist auch nicht mehr zu helfen.

In einer doch recht sorgenvollen und mühseligen Zeit sorgt die kunterbunte Spielmannstruppe aus Erlangen (Nein, nicht J.B.O.!!!) für einen erneut frischen Wind in der Musiklandschaft, schafft die grauen Wolken zumindest für 15 Songs beiseite und lässt Wärme und Harmonie ins Herz. "Heyday" ist wieder einmal ein fabelhaftes Album einer Band geworden, die weiß, worauf es im Leben ankommt: Lebenslust!