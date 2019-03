Safety first!

Es wird stadiontauglich. Bereits in der Vergangenheit konnten die AO-Rocker von FIND ME mit "Wings Of Love" und "Dark Angel" erste Achtungserfolge feiern und sich auf der musikalischen Landkarte des 1980er Sounds verewigen. Nun steht mit "Angels In Blue" der nächste rundum solide Appetithappen an der Tagesordnung. Das Keyboard ist angeschlossen, die Saiten sind gezogen, die Stimme ist geölt und das "Auf Nummer sicher"-Album dreht fleißig seine Runden.



Das soll nicht negativ klingen, da "Angels In Blue" dank des satten, klaren Sounds, der stetigen JOURNEY-, FOREIGNER-, SURVIVOR- und EUROPE-Schlagseite und einigen Ohrwürmern der Marke 'Chain Of Love', 'Straight For Eternity' und 'Show Me What You'd Die For' wirklich aufhorchen lassen. Doch wie bei jedem glattgebügelten Album fehlen hier einfach die Ecken und Kanten, an denen man sich stößt, die hängenbleiben und die die melodiebewussten FIND ME-Rocker von der üblichen AOR-Masse abheben lassen.



Genau das ist das Manko dieses Albums. Performance, Artwork, Sound sind gut aufeinander abgestimmt und mit Robert LaBlanc steht auch einer hinter dem Mikro, der sein Handwerk sehr gut versteht, doch mir persönlich fehlen die Alleinstellungsmerkmale und der Mut, auch einmal über den Stadiontellerrand hinaus zu schauen. Somit ist "Angels In Blue" ein durch und durch anständiges, braves Album mit einem pompösen Sound und einem tollen Sänger geworden, das allerdings noch sehr viel Luft nach oben hat.