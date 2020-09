In sieben Jahren nichts verlernt

FINNTROLL ist zurück, nach erschreckend langer Pause kommen die Chaoten mal wieder aus dem finnischen Wald gerumpelt und hauen uns mit "Vredesvävd" eine neue Platte um die Ohren. Und was soll ich sagen? Im Prinzip hat sich nichts geändert: Wo FINNTROLL drauf steht, ist nach wie vor FINNTROLL drin, FINNTROLL der aktuellen Generation halt, mit Vreth am Mikro und den manchmal aufblitzenden Orchestrationen von MOONSORROW-Klampfer Trollhorn.

Und diesen Sound mag ich schon immer und deshalb verwundert es wohl auch niemanden, dass ich hier wieder begeistert bin. Denn was sich vom ersten Ton an einstellt, ist dieses spezielle FINNTROLL-Gefühl und die Erkenntnis, wie lange es seit dem letzten Album "Blodsvept" schon her ist. Sieben Jahre hat man sich Zeit gelassen, für uns leiderprobte Epic Metaller ist das zwar quasi gestern, aber für eine Band der kommerziell erfolgreicheren Riege ist das eine beeindruckend lange Zeit. Und dennoch bietet "Vredesvävd" wieder alles auf, was die Band auszeichnet: einfache Humppa- und Sauflieder, die sofort ins Ohr gehen, etwas bedächtigere, melancholische Stücke wie den Rausschmeißer 'Ylaren' mit schön eingesetztem Akkordeon und zwischendrin ist auch Platz für einen knackigen Abriss wie 'Myren', der unter drei Minuten bleibt und trotzdem alles sagt, was zu sagen war. Kurz, hier ist eine Band am Werk, die in sieben Jahren nichts verlernt hat, die genau weiß, wie sie zu klingen hat und das dann auf höchstem Niveau genau so umsetzt. Ist das sonderlich spannend? Natürlich nicht, aber manchmal freue ich mich auch einfach darüber, dass alte Bekannte einfach so geblieben sind, wie ich sie in nostalgisch verklärter Erinnerung hatte.

Dieses Gefühl des nach Hause kommens hat mir "Vredesvävd" gebracht und dafür bin ich der Band in diesen chaotischen Zeiten wirklich dankbar. Um es also nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Wer FINNTROLL schon immer mochte, wird auch hier glücklich werden, denn "Vredesvävd" ist FINNTROLL auf allerhöchstem Niveau und demonstriert einmal mehr die Ausnahmestellung der Band innerhalb der ganzen Feld-Wald-Wiesen-Metalszene.