Viele starke Momente, aber keine große Ideenvielfalt

Der erste Eindruck des neuen Albums dieser ambitionierten Heavy-Rocker ist verdammt stark: "Hymn Of The Cocmic Man" könnte zum Signature-Album von FIRE DOWN BELOW avancieren, einfach weil die Band mit stoischer Ruhe hypnotische Klangwelten ausarbeitet, die letzten Endes aber nur auf einem relativ simplen Groove und einer beharrlichen Kontinuität bei der sehr minimalistischen Ausdehnung der Arrangements beruhen. Doch genau Letzteres macht die neuen Stücke bisweilen auch angreifbar, weil FIRE DOWN BELOW gerade im Riffing recht schnell an kreative Grenzen stößt, für deren Überlistung die Musiker keine konkrete Lösung anbieten können. Hier und dort umschifft man die Gefahr der Eintönigkeit zwar mit psychedelischen Komponenten, doch meines Erachtens stützt sich die Truppe viel zu sehr auf ihrer Retro-Nostalgie, die sicherlich mit schätzenswerten Qualitäten ausgestattet ist, musikalisch aber doch zu starke Einschränkungen erfährt.

Andererseits lässt sich FIRE DOWN BELOW in den meisten Augenblicken von "Hymn Of The Cosmic man" auch nicht absprechen, glänzend gute Arbeit geleistet zu haben. Riff-Manifeste, wie sie in 'The Cosmic Pilgrim' und im abschließenden Longtrack 'Adrift In A Sea Of Stars' zu finden sind, schüttelt man nicht mal eben so aus dem Ärmel, und auch das herrliche Feeling, das von der epischen Konstellation in allen Kompositionen ausgeht, sauge ich gerne auf, weil es von Sekunde zu Sekunde intensiver wird, ganz gleich wie limitiert die Sounds an manchen Stellen auch sein mögen.

Doch in letzter Konsequenz hat "Hymn Of The Cosmic Man" doch ein paar kleine Mängel, die das talentierte Quartett nicht in Gänze ausmerzen kann. Die zweite Platte ist zwar weit davon entfernt, irgendwie oder irgendwen zu enttäuschen, doch die großen Lorbeeren, die sie zuletzt eingeheimst hat, verdient sie nur in Anteilen. Etwas mehr Flexibilität im Songwriting ist schon nötig, um in der Heavy-Rock-Champions-League mitzuspielen.

Anspieltipp: Adrift In A Sdea Of Stars, The Cosmic Pilgrim